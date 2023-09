Um die rechtlichen Vorgaben zu erfüllen, wird aktuell die MSG-3 Methode genutzt , ein strukturierter Ansatz der Risikobeurteilung zur Ableitung regelmäßig durchzuführender, geplanter Instandhaltungsarbeiten. Wenngleich diese Methode kontinuierlichen Überprüfungen und Revisionen unterliegt, basiert der zu Grunde liegende Analyseansatz auf Flugzeugsystemarchitekturen der 1980er Jahre. In Anbetracht der technologischen Weiterentwicklung und dem Einzug neuer Systemphilosophien – wie der automatisierten Zustandsüberwachung und -vorhersage, Ansätzen des autonomen Fliegens oder alternativer Energieträger – ist es erforderlich, den entsprechenden Rahmen zur Festlegung des notwendigen Instandhaltungsprogramms anzupassen.

Als Teil unseres Teams werden Sie in diesem Projekt – auf Basis aktuell existierender Limitierungen zur Definition eines möglichen Instandhaltungsprogramms – ein neuartiges Framework ("MSG-4") entwickeln. Dieses soll so ausgerichtet sein, dass ein möglichst breites Spektrum an neuartigen Systemphilosophien und -architekturen (bspw. hybrid-electric/hydrogen-powered aircraft, automatisierte Zustandsüberwachung) und Betriebsarten (bspw. konventioneller Betrieb, Single-Pilot Operation, autonomer Betrieb) mit ihren Implikationen für die Instandhaltungsdurchführung abgebildet werden können. Folgende Aufgaben werden Sie übernehmen: