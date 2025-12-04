Safety Manager (m/w/d) am Flughafen Lübeck - jetzt bewerben!

Deine Aufgaben
- Entwicklung, Umsetzung und Überwachung von Sicherheitsrichtlinien und – verfahren
- Durchführung von Risikoanalysen und Sicherheitsbegehungen
- Schulung der Mitarbeitenden in Sicherheitsfragen
- Zusammenarbeit mit Behörden und externen Partnern im Bereich Arbeitssicherheit
- Untersuchung von Unfällen und Vorfällen sowie Erarbeitung von Präventionsmaßnahmen
- Kontinuierliche Verbesserung unseres Sicherheitsmanagementsystems
Das zeichnet Dich aus
- Abgeschlossenes Studium im Bereich Arbeitssicherheit, Ingenieurwesen oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich Arbeitssicherheit oder Safety Management
- Kenntnisse der relevanten gesetzlichen Vorschriften und Normen
- Umfassende Kenntnisse im Luftverkehrsrecht inkl. der Vorgaben der EASA
- Verantwortungsbewusstsein und proaktive Arbeitsweise
- Ausgeprägte Kommunikations- und Team-fähigkeit, sehr gute Englischkenntnisse
Das erwartet Dich
- Flache Hierarchien und kollegiales Du zwischen allen Mitarbeitern
- Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet
- Ein tolles Team, in das Du Dich einbringen kannst
- Betriebsrestaurant, Job-Bike, Schichtzuschläge und vieles mehr
Sprich uns an und bewirb Dich!
Schicke Deine kompletten Unterlagen per Mail an bewerbung@flughafen-luebeck.de