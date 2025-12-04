Anmelden
Safety Manager (m/w/d) am Flughafen Lübeck - jetzt bewerben!

Jetzt bewerben!
Safety Manager (m/w/d) am Flughafen Lübeck

Der Flughafen Lübeck sucht ab sofort einen Safety-Manager (m/w/d). Lust auf einen Luftfahrt-Karrieresprung im hohen Norden? Jetzt bewerben!

Safety Manager (m/w/d) am Flughafen Lübeck

Deine Aufgaben

  • Entwicklung, Umsetzung und Überwachung von Sicherheitsrichtlinien und – verfahren
  • Durchführung von Risikoanalysen und Sicherheitsbegehungen
  • Schulung der Mitarbeitenden in Sicherheitsfragen
  • Zusammenarbeit mit Behörden und externen Partnern im Bereich Arbeitssicherheit
  • Untersuchung von Unfällen und Vorfällen sowie Erarbeitung von Präventionsmaßnahmen
  • Kontinuierliche Verbesserung unseres Sicherheitsmanagementsystems

Das zeichnet Dich aus

  • Abgeschlossenes Studium im Bereich Arbeitssicherheit, Ingenieurwesen oder eine vergleichbare Qualifikation
  • Mehrjährige Erfahrung im Bereich Arbeitssicherheit oder Safety Management
  • Kenntnisse der relevanten gesetzlichen Vorschriften und Normen
  • Umfassende Kenntnisse im Luftverkehrsrecht inkl. der Vorgaben der EASA
  • Verantwortungsbewusstsein und proaktive Arbeitsweise
  • Ausgeprägte Kommunikations- und Team-fähigkeit, sehr gute Englischkenntnisse

Das erwartet Dich

  • Flache Hierarchien und kollegiales Du zwischen allen Mitarbeitern
  • Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet
  • Ein tolles Team, in das Du Dich einbringen kannst
  • Betriebsrestaurant, Job-Bike, Schichtzuschläge und vieles mehr

Sprich uns an und bewirb Dich!

Schicke Deine kompletten Unterlagen per Mail an bewerbung@flughafen-luebeck.de