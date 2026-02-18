Polizei Bayern sucht CAMO-Leiter für Hubschrauberstaffel

Acht Hubschrauber vom Typ "Airbus Helicopters H135", sind bei der Polizeihubschrauberstaffel am Standort München am Flughafen "Franz Josef Strauß" und an der Außenstelle in Roth eingesetzt. Im Jahr 2024 wurde begonnen, das Muster EC 135 durch das Muster H145 zu ersetzen, einem der modernsten Polizeihubschrauber der Welt. Es ist geplant, die Umstellung auf das neue Hubschraubermuster bis Mitte 2026 abzuschließen. Die Polizeihubschrauber unterstützen mit innovativer Technologie, wie z. B. der Wärmebildkamera, bei der Verbrechensbekämpfung, der Vermisstensuche, bei Katastropheneinsätzen und der Bewältigung besonderer Verkehrs- und Einsatzlagen.

Ihre Aufgaben: Führung und Beaufsichtigung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit

Analyse der Wirksamkeit des Instandhaltungsprogramms und Erstellung des Zuverlässigkeitsprogramms

Überwachung der technischen Dokumentation

Überprüfung der Durchführung und Freigabe der Instandhaltung mit dem genehmigten Instandhaltungsprogramm

Teilnahme an internen und externen Audits durch das Luftfahrt-Bundesamt und Behebung der festgestellten Auditabweichungen für die CAMO

Führung der Luftfahrtzeug-Lebenslaufakten

Pflege der Dokumentation der Luftfahrzeuge und Triebwerke sowie eingebauter Komponenten, Dokumentation der eingesetzten Sonderausrüstung

Überprüfung und Überwachung der zu erstellenden Arbeitspakete

Aktualisierung und Überwachung von Dokumenten der Luftfahrtbehörden

Arbeitsvorbereitung und Koordination für interne und externe Instandhaltungsmaßnahmen

Überwachung und "Reporting" dieser internen und externen Instandhaltungsmaßnahmen

Arbeit mit der Software "AMOS"

Überwachung, Sammlung und Meldung der Hubschraubertriebwerks- und Komponentendaten

Eingabe von Modifikationen in das Instandhaltungsprogramm

Durchführung des Änderungsmanagements

Durchführung von speziellen Projekten im Auftrag des Sachgebietsleiters CAMO Ihr Profil: Technischer Hochschulabschluss (FH), z. B. in Luft- und Raumfahrttechnik, Maschinenbau, Elektrotechnik oder Inhaber (m/w/d) der Teil-66-Lizenz CAT B1

Kenntnisse in den luftfahrtspezifischen Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften

Kenntnisse auf dem Gebiet des Qualitätsmanagements

Berufserfahrung im Bereich Luftfahrzeuginstandhaltung / CAMO

Überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft und Flexibilität

Analytisches und konzeptionelles Denkvermögen

Erfahrung im Umgang mit der Dokumentation von Luftfahrzeugen und Triebwerken

Gute Englischkenntnisse, möglichst technisches Englisch

Sehr gute EDV-Kenntnisse (AMOS, Excel, Word)

Bereitschaft zur ständigen Weiterbildung

Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative, Ausdauer, Belastbarkeit, Führungs- und Teamfähigkeit Unser Angebot: Krisensicherer Arbeitsplatz

Interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

Vermögenswirksame Leistungen und Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld)

Gleitende Arbeitszeit

30 Tage Erholungsurlaub (bei einer Fünftagewoche)

Heiligabend und Silvester arbeitsfrei

Vielfältiges Verpflegungsangebot in zahlreichen Flughafenmitarbeiterkantinen

Betriebliche Altersversorgung über die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)

Kostenlose Parkmöglichkeiten direkt vor der Dienststelle

Verkehrsgünstige Lage für ÖPNV

Möglichkeit zum Jobrad-Leasing durch Entgeltumwandlung

Sportangebot im Rahmen der behördlichen Gesundheitsförderung Unser Angebot: Grundlage für das Arbeitsverhältnis ist der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) in Bayern. Die Eingruppierung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Voraussetzungen, höchstens bis Entgeltgruppe 11.

Bei Vorliegen der beamten- und laufbahnrechtlichen Voraussetzungen wird die Übernahme in ein Beamtenverhältnis der 2. bzw. 3. Qualifikationsebene (QE) in der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik angestrebt. Wenn Sie sich bereits in einem Beamtenverhältnis der entsprechenden Fachlaufbahn befinden, besteht die Möglichkeit der Umsetzung / Versetzung unter Beibehaltung der Besoldungsgruppe – maximal in der Besoldungsgruppe A 11.

Die Stelle ist grundsätzlich teilzeitfähig, sofern die ganztägige Wahrnehmung der Aufgaben durch Arbeitsplatzteilung gewährleistet ist.

Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Die Personalauswahl steht unter dem Vorbehalt der Eignungsfeststellung durch das Luftfahrt-Bundesamt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 15.03.2026 über das Stellenportal der Bayerischen Polizei unter www.bevi.polizei.bayern.de

Für weitere Fragen stehen Ihnen Frau Kellerer (personalrechtlich), Tel. 089 97302-122, und Herr Boldt (fachtechnisch), Tel. 089 97302-152, gerne zur Verfügung.