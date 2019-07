Gesucht werden Bewerber (m/w/d) mit einem Abschluss als Bachelor oder diesem entsprechenden Abschluss in der Fachrichtung Luft- und Raumfahrttechnik, Luftverkehr oder Maschinenbau sowie vergleichbaren Abschlüssen mit nachgewiesenen Kenntnissen sowie praktischer Erfahrung beim Betrieb oder bei der Instandhaltung von Luftfahrzeugen, mit gültiger Fluglizenz oder ausdrücklicher Bereitschaft, diese zu erwerben.

Den vollständigen Ausschreibungstext mit weiteren Informationen und Anforderungen finden Sie im Internet unter www.lds.sachsen.de / Aktuelles / Stellenangebote.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer bis zum 15.09.2019 an die Landesdirektion Sachsen, Referat Personal bzw. per E-Mail als pdf-Datei an bewerbungen@lds.sachsen.de