Sie erwartet:

ein lebendiger Flugplatz in reizvoller Umgebung mit ca. 35.000 Flugbewegungen im Jahr

angenehme Arbeitsatmosphäre in einem kleinen Team

Abwicklung aller typischen Aufgaben einschließlich Gebührenabrechnung

Verwaltungsaufgaben für den Verein

Wochenend- und Schichtdienst in Vollzeit

Unbefristete Anstellung

Wir erwarten:

existierende Bestallung als BfL bei einer Landesluftfahrtbehörde oder Pilotenlizenz PPL(A), BZF I, Sprachlevel 4 (BfL-Ausbildung in EDFC)

fundierte praktische Erfahrung als Flugleiter

Belastbarkeit, Verantwortungsbewusstsein

Teamfähigkeit

freundliches Auftreten

sicheren Umgang mit EDV

Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung einschließlich Ihres fliegerischen Lebenslaufs an den Flugsportclub Aschaffenburg-Großostheim e.V., Babenhäuser Straße 70, 63762 Großostheim oder per E-Mail an bewerbung@fsca.de

Infos über Flugplatz und Verien finden sie auf www.fsca.de