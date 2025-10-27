Job als Hubschraubermechaniker bei Polizei Bayern sichern

Acht Hubschrauber vom Typ Airbus Helicopters H135 sind bei der Polizeihubschrauberstaffel am Standort München am Flughafen Franz Josef Strauß und an der Außenstelle in Roth eingesetzt. Im Jahr 2024 wurde begonnen, das Muster EC 135 durch das Muster H145 zu ersetzen – einen der modernsten Polizeihubschrauber der Welt. Es ist geplant, die Umstellung auf das neue Hubschraubermuster bis Mitte 2026 abzuschließen. Die Polizeihubschrauber unterstützen mit innovativer Technologie, wie z. B. der Wärmebildkamera, bei der Verbrechensbekämpfung, der Vermisstensuche, bei Katastropheneinsätzen und der Bewältigung besonderer Verkehrs- und Einsatzlagen.
Ihre Aufgaben:
- regelmäßige oder außerplanmäßige Instandhaltung, Modifikation, Störbehebung und Fehlersuche an Hubschraubern, Komponenten und Ausrüstungen in der Line / Base Maintenance
- sorgfältige und vollständige Dokumentation der ausgeführten Arbeiten einschließlich Ausstellung von Freigabebescheinigungen
- Durchführung von Vorflugkontrollen
- Einhaltung der Standards bezüglich Sauberkeit und Ordnung
- Mitarbeit bei der Optimierung von Arbeitsabläufen und Prozessen im Instandhaltungsbetrieb
Ihr Profil:
- abgeschlossene technische Ausbildung als Hubschraubermechaniker (m/w/d)
- Inhaber (m/w/d) der Teil-66-Lizenzen CAT B1.3 bzw. Bereitschaft, diese Lizenz zu erwerben
- vorzugsweise Musterkenntnisse auf der H135 bzw. H145
- hohe Einsatzbereitschaft
- ausgeprägte Teamfähigkeit
- gute EDV-Kenntnisse, wünschenswert sind Kenntnisse in der Betriebssoftware AMOS
- gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Kenntnisse in den luftfahrtspezifischen Gesetzen und Vorerfahrung in der Arbeit an Luftfahrzeugen
Unser Angebot:
- krisensicherer Arbeitsplatz
- interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
- vermögenswirksame Leistungen und Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld)
- gleitende Arbeitszeit
- 30 Tage Erholungsurlaub (bei einer Fünftagewoche)
- Heiligabend und Silvester arbeitsfrei
- vielfältiges Verpflegungsangebot in zahlreichen Flughafenmitarbeiterkantinen
- betriebliche Altersversorgung über die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)
- kostenlose Parkmöglichkeit direkt vor der Dienststelle
- verkehrsgünstige Lage für ÖPNV
- Möglichkeit zum JobRad-Leasing durch Entgeltumwandlung
- Sportangebot im Rahmen der behördlichen Gesundheitsförderung
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 16.11.2025 über das Stellenportal der Bayerischen Polizei unter www.bevi.polizei.bayern.de
Für weitere Fragen stehen Ihnen Frau Kellerer (personalrechtlich), Tel. 089 97302-122 Herr Füller (fachtechnisch), Tel. 089 97302-104, gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen unter www.polizei.bayern.de