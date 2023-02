Einen sicheren und interessanten Arbeitsplatz mit den Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes

Eine leistungsgerechte Vergütung auf der Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst; Eingruppierung in der Entgeltgruppe 9b TVöD

Arbeitstage in Absprache

Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, so senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bis zum 22.03.2023 an die Stadtverwaltung Heubach, z. Hd. Herrn Häffner, Hauptstraße 53, 73540 Heubach. Für Rückfragen steht Ihnen Herr Häffner/ Hauptamtsleiter (07173 181-50 oder E-Mail) gerne zur Verfügung.