Das niederländische Unternehmen PAL-V International BV beginnt mit der Markteinführung des ersten kommerziell verfügbaren fliegenden Autos der Weltgeschichte. Das erste Modell ist das PAL-V Liberty, das auf der Geneva International Motorshow im Jahr 2018 vorgestellt wurde. Es handelt sich um das erste aus einer Reihe von Produkten, die vom Unternehmen entwickelt werden, um den neuen Bereich der Personal Flying Mobility zu erschließen. Das Unternehmen gilt als einer der Vorreiter in dieser Branche. Das PAL-V wird unter Einhaltung bestehender europäischer Gesetze sowohl für den Straßen- als auch den Luftverkehr gefertigt. In der Luft ist es ein EASA-zertifiziertes Luftfahrzeug, das wie ein Tragschrauber fliegt. Dabei handelt es sich um die einfachste und sicherste Art des Fliegens. Auf der Straße ist es ein dreirädriges Fahrzeug, das für zwei Personen zugelassen ist und die Fahrleistungen eines Sportwagens hat (Höchstgeschwindigkeit 170 km/h). PAL-V erhält als Marktführer in dieser Branche viel gratis PR, was sehr wertvoll für das Marketing und den Absatz ist.

Die Entwicklung der Technologie und des ersten Produkts begann im Jahr 2008. In den Jahren 2011/2012 wurden Testfahrten und -flüge mit dem Prototyp der Machbarkeitsstudie durchgeführt. Darin wurden die Machbarkeit der Technologie und die Zertifizierbarkeit gemäß den bestehenden Gesetzen nachgewiesen. Seitdem hat sich das Unternehmen der Entwicklung des PAL-V Liberty gewidmet – dem ersten kommerziellen Produkt.

Stellenbeschreibung:

Als Sales and Marketing Manager Central Europe sind Sie Teil des M&S-Teams und unterstehen direkt dem CEO. Sie werden Kollegen/innen mit den gleichen Aufgaben und Zuständigkeiten für andere Regionen haben. Im Moment sind dies Amerika und Westeuropa. Sie sind zuständig für den Direktvertrieb und den Aufbau einer indirekten Vertriebsstruktur in diversen Ländern. Dazu gehören Vertriebs-, Schulungs- und Wartungspartner. Zu Beginn sollte der Schwerpunkt auf dem deutschsprachigen Raum liegen (Deutschland, Schweiz und Österreich).

Als Sales and Marketing Manager werden Sie durch ein Back-Office unterstützt, das Marketing-Tools entwickelt und die Marketing- und Vertriebstätigkeiten auf der Grundlage des Feedbacks des M&S-Teams unterstützt. Sales and Marketing Manager werden diese Tools verwenden und festlegen, wie diese lokal angewendet werden. Da PAL-V in einer aufstrebenden Branche ein neues Produkt auf den Markt bringt, erfordert die Stelle Kreativität, eine praxisorientierte Herangehensweise, Flexibilität und ein hohes Ausmaß an Eigeninitiative. Sie werden in vielen Vertriebs- und Marketing-Disziplinen tätig sein.

Was erwarten wir von Ihnen?

Relevanter Abschluss in Wirtschaftswissenschaften oder Marketing oder vergleichbare Qualifikation

Relevante Kenntnisse/Berufserfahrung im Bereich Luftfahrt und eine Affinität für die Automobilbranche

Umfangreiche Erfahrung in diversen Vertriebs- und Marketing-Aspekten

Fähigkeiten im technischen MarketingErfahrung im Vertrieb und Networking

Erfahrung im Vertrieb und in der Vermarktung von Luxusgütern sowie der Besitz einer Privatpilotenlizenz (PPL) sind von Vorteil

Wir bevorzugen Kandidaten mit Wohnsitz in Deutschland, der Schweiz und Österreich.

Kernkompetenzen:

Ausgezeichnet Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Präsentationsfähigkeiten

Organisation und Planung

Strategische Denkweise

Problemanalyse- und -lösung

Motiviert und fähig zur eigenständigen Umsetzung

Praxisorientierte Herangehensweise

Überzeugungskraft

Anpassungsfähigkeit

Kreativität

Fähigkeit, Vertriebs- und Händlerverträge aufzusetzen und zu verhandeln

Geübt im 1-zu-1-Vertrieb von hochwertigen Waren

Fähigkeiten im Networking mit hochkarätigen Privat- und Geschäftskunden

Was können Sie von uns erwarten?

Schreiben Sie gemeinsam mit uns Mobility-Geschichte;

Arbeiten Sie mit einem großartigen Team;

Nutzen Sie ausgiebigen Freiraum für Initiativen und kreative Ideen;

Arbeiten Sie in einem internationalen Umfeld;

Genießen Sie vielfältige Arbeitsaufgaben;

Erleben Sie die unterschiedlichen Stufen des Wachstums in einem Unternehmen.

Ansprechpartner:Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch bei Monique Verduijn unter +31 (0) 88 256 2204. Bitte schicken Sie Ihre schriftliche Bewerbung an: mynewjob@pal-v.com