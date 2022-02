Jetzt bewerben Leiter Außenstelle Flugplatz Augsburg (m/w/d)

Für unsere Außenstelle am Flugplatz Augsburg suchen wir ab sofort eine/n nette/n flugbegeisterte/n Leiter(in) in Vollzeit (m/w/d) am Flugplatz Augsburg.

Qualifikationsanforderung:

Fluglehrer(in) mindestens PPL(A)

Gute Englischkenntnisse

Gute Office- und IT-Kenntnisse

Verwaltungs- & Organisationskenntnisse



Haben Sie Spaß, die Organisation und Leitung eines netten fliegerischen Teams zu übernehmen?

Bewerbungen an: info@mfa.aero

MFA MUNICH FLIGHT ACADEMY

www.mfa.aero