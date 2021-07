Jetzt bewerben Flugleiter für die Luftaufsicht (BfL) (m/w/d)

Die Stadt Heubach sucht für den Verkehrslandeplatz Heubach zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Flugleiter für die Luftaufsicht (BfL) (m/w/d) in Teilzeit mit mind. 19,5 Std./Woche.

Ihr Profil:

BZF I für den Verkehrslandeplatz EDTH (Heubach)

Pilotenlizenz: EU-FCL-PPLA (SEP)

PC-Kenntnisse (Word, Excel)

Die Bereitschaft für Wochenend bzw. Feiertagsarbeit

Freundliches, zuvorkommendes und sicheres Auftreten im Umgang mit den Piloten

Ihre Aufgaben:

Aufsicht und Abwicklung des Flugplatzbetriebes/ -verkehrs

Kontrolle und Überwachung des betriebssicheren Zustandes der Flugbetriebsflächen und der Flugbetriebsausrüstung

Abrechnung und Kassenführung

Wir bieten:

Einen sicheren und interessanten Arbeitsplatz mit den Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes

Eine leistungsgerechte Vergütung auf der Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst; Eingruppierung in der Entgeltgruppe 9b TVöD

Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, so senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen baldmöglichst an die Stadtverwaltung Heubach, z. Hd. Herrn Häffner, Hauptstraße 53, 73540 Heubach.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Häffner/ Hauptamtsleiter (07173 181-50) gerne zur Verfügung.

Die Informationen zur Erhebung von personenbezogen Daten bei der betroffenen Person nach Artikel 13 DS-GVO können Sie unserer Homepage, www.heubach.de unter "Stellenausschreibungen", entnehmen

www.heubach.de