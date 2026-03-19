Jetzt bewerben: Certifying Staff B1.3 München EASA Part-145 | Intercopter

Mit 25 Hubschraubern, über 4.000 Einsatzstunden jährlich und 6 Standorten ist die HTM Group einer der größten zivilen Hubschrauber-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Unsere Tochtergesellschaft Intercopter GmbH betreibt als zugelassene Part-145-Organisation die gesamte Maintenance – präzise, Vorschriften konform und ohne Kompromisse. Nach einer gezielten Neuaufstellung befinden wir uns in einer starken Aufbruchsphase: Wer jetzt dazukommt, gestaltet aktiv mit.

WARUM WIR? Wir bieten mehr als einen Arbeitsplatz – ein durchdachtes Gesamtpaket mit echtem Mehrwert.

Wir ermöglichen JobRad und EGYM-Wellpass, weil uns Ihre Gesundheit genauso wichtig ist

Wir unterstützen Sie auch abseits des Hangars: Das EAP Employee Assistance Program bietet kostenlose, 100 % vertrauliche Beratung bei beruflichen und privaten Herausforderungen– für Sie und Angehörige ersten Grades

Wir sichern Ihre Zukunft ab: betriebliche Altersvorsorge – staatlich gefördert, steuerlich vorteilhaft

Wir bieten technisch hochwertige Einsatzbereiche: Offshore, Industrie, Rettungsflug und Behördenluftfahrt

Wir gewährleisten kurze Entscheidungswege und direkte Kommunikation – keine anonymen Konzernstrukturen

Wir fördern Ihre individuelle Weiterentwicklung – Typenerweiterungen und gezielte Qualifizierungen inbegriffen

Wir schätzen Ihre Erfahrung und schaffen das Umfeld, in dem sie täglich wirkt IHR AUFGABENGEBIET Eigenverantwortliche Wartung und Instandhaltung der Hubschrauber gemäß EASA Part-145 inklusive Ausstellung von Freigabebescheinigungen (CRS)

Durchführung geplanter und ungeplanter Inspektionen an Zelle und Triebwerk sowie Systemprüfungen zur Sicherstellung der Lufttüchtigkeit

Line und Base Maintenance: von periodischen Checks bis zur komplexen Fehlersuche nach AMM

Kompetente Fehlersuche und nachhaltige Beanstandungsbehebung – mit dem Blick des Erfahrenen für das Wesentliche

Präzise Dokumentation und Prüfberichte gemäß Wartungsbetriebshandbuch und internen Qualitätsstandards IHR PROFIL HARD SKILLS – FACHLICHE QUALIFIKATIONEN

Abgeschlossene Ausbildung als Fluggerätmechaniker/in oder eine vergleichbare luftfahrttechnische Qualifikation

Gültige EASA Part-145 Lizenz CAT B1.3 mit Type Rating auf zumindest eines der folgenden Muster sind Grundvoraussetzung: EC135, EC145 / H145, H155 / AS 365, H125 / AS350

Mehrjährige Berufserfahrung in der Hubschrauberwartung, bevorzugt im EASA-Umfeld

Sicherer Umgang mit technischer Dokumentation nach AMM, IPC und SBs SOFT SKILLS – PERSÖNLICHE STÄRKEN

Ausgeprägte Eigenverantwortlichkeit und ein verlässliches Qualitätsbewusstsein, das keine Kompromisse kennt

Analytische, strukturierte Arbeitsweise – auch bei komplexen oder zeitkritischen Beanstandungen

Teamorientierung und direkte, klare Kommunikation im Hangar-Alltag Sie sind sich unsicher, ob Sie alle Anforderungen erfüllen? Wir sagen nur: Trauen Sie sich – wir besprechen es gerne persönlich.