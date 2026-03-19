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Jetzt bewerben: Certifying Staff B1.3 München EASA Part-145 | Intercopter

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Certifying Staff CAT B1.3 Zelle (m/w/d)

Lufttüchtigkeit ist keine Frage des Zufalls – sie ist das Ergebnis von Erfahrung, Präzision und Verantwortung. Eigenschaften, die Sie mitbringen. Umfeld, das wir bieten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.03.2026
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HTM Group
Foto: Un-named

Mit 25 Hubschraubern, über 4.000 Einsatzstunden jährlich und 6 Standorten ist die HTM Group einer der größten zivilen Hubschrauber-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Unsere Tochtergesellschaft Intercopter GmbH betreibt als zugelassene Part-145-Organisation die gesamte Maintenance – präzise, Vorschriften konform und ohne Kompromisse. Nach einer gezielten Neuaufstellung befinden wir uns in einer starken Aufbruchsphase: Wer jetzt dazukommt, gestaltet aktiv mit.

WARUM WIR?

Wir bieten mehr als einen Arbeitsplatz – ein durchdachtes Gesamtpaket mit echtem Mehrwert.

  • Wir ermöglichen JobRad und EGYM-Wellpass, weil uns Ihre Gesundheit genauso wichtig ist
  • Wir unterstützen Sie auch abseits des Hangars: Das EAP Employee Assistance Program bietet kostenlose, 100 % vertrauliche Beratung bei beruflichen und privaten Herausforderungen– für Sie und Angehörige ersten Grades
  • Wir sichern Ihre Zukunft ab: betriebliche Altersvorsorge – staatlich gefördert, steuerlich vorteilhaft
  • Wir bieten technisch hochwertige Einsatzbereiche: Offshore, Industrie, Rettungsflug und Behördenluftfahrt
  • Wir gewährleisten kurze Entscheidungswege und direkte Kommunikation – keine anonymen Konzernstrukturen
  • Wir fördern Ihre individuelle Weiterentwicklung – Typenerweiterungen und gezielte Qualifizierungen inbegriffen
  • Wir schätzen Ihre Erfahrung und schaffen das Umfeld, in dem sie täglich wirkt

IHR AUFGABENGEBIET

  • Eigenverantwortliche Wartung und Instandhaltung der Hubschrauber gemäß EASA Part-145 inklusive Ausstellung von Freigabebescheinigungen (CRS)
  • Durchführung geplanter und ungeplanter Inspektionen an Zelle und Triebwerk sowie Systemprüfungen zur Sicherstellung der Lufttüchtigkeit
  • Line und Base Maintenance: von periodischen Checks bis zur komplexen Fehlersuche nach AMM
  • Kompetente Fehlersuche und nachhaltige Beanstandungsbehebung – mit dem Blick des Erfahrenen für das Wesentliche
  • Präzise Dokumentation und Prüfberichte gemäß Wartungsbetriebshandbuch und internen Qualitätsstandards

IHR PROFIL

HARD SKILLS – FACHLICHE QUALIFIKATIONEN

  • Abgeschlossene Ausbildung als Fluggerätmechaniker/in oder eine vergleichbare luftfahrttechnische Qualifikation
  • Gültige EASA Part-145 Lizenz CAT B1.3 mit Type Rating auf zumindest eines der folgenden Muster sind Grundvoraussetzung: EC135, EC145 / H145, H155 / AS 365, H125 / AS350
  • Mehrjährige Berufserfahrung in der Hubschrauberwartung, bevorzugt im EASA-Umfeld
  • Sicherer Umgang mit technischer Dokumentation nach AMM, IPC und SBs

SOFT SKILLS – PERSÖNLICHE STÄRKEN

  • Ausgeprägte Eigenverantwortlichkeit und ein verlässliches Qualitätsbewusstsein, das keine Kompromisse kennt
  • Analytische, strukturierte Arbeitsweise – auch bei komplexen oder zeitkritischen Beanstandungen
  • Teamorientierung und direkte, klare Kommunikation im Hangar-Alltag

Sie sind sich unsicher, ob Sie alle Anforderungen erfüllen? Wir sagen nur: Trauen Sie sich – wir besprechen es gerne persönlich.

Lassen Sie uns über Ihre nächste Mission sprechen: helitravel.softgarden.io · www.htm.de · Intercopter GmbH, Taufkirchen