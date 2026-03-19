Jetzt bewerben: Certifying Staff B1.3 München EASA Part-145 | Intercopter

Mit 25 Hubschraubern, über 4.000 Einsatzstunden jährlich und 6 Standorten ist die HTM Group einer der größten zivilen Hubschrauber-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Unsere Tochtergesellschaft Intercopter GmbH betreibt als zugelassene Part-145-Organisation die gesamte Maintenance – präzise, Vorschriften konform und ohne Kompromisse. Nach einer gezielten Neuaufstellung befinden wir uns in einer starken Aufbruchsphase: Wer jetzt dazukommt, gestaltet aktiv mit.
WARUM WIR?
Wir bieten mehr als einen Arbeitsplatz – ein durchdachtes Gesamtpaket mit echtem Mehrwert.
- Wir ermöglichen JobRad und EGYM-Wellpass, weil uns Ihre Gesundheit genauso wichtig ist
- Wir unterstützen Sie auch abseits des Hangars: Das EAP Employee Assistance Program bietet kostenlose, 100 % vertrauliche Beratung bei beruflichen und privaten Herausforderungen– für Sie und Angehörige ersten Grades
- Wir sichern Ihre Zukunft ab: betriebliche Altersvorsorge – staatlich gefördert, steuerlich vorteilhaft
- Wir bieten technisch hochwertige Einsatzbereiche: Offshore, Industrie, Rettungsflug und Behördenluftfahrt
- Wir gewährleisten kurze Entscheidungswege und direkte Kommunikation – keine anonymen Konzernstrukturen
- Wir fördern Ihre individuelle Weiterentwicklung – Typenerweiterungen und gezielte Qualifizierungen inbegriffen
- Wir schätzen Ihre Erfahrung und schaffen das Umfeld, in dem sie täglich wirkt
IHR AUFGABENGEBIET
- Eigenverantwortliche Wartung und Instandhaltung der Hubschrauber gemäß EASA Part-145 inklusive Ausstellung von Freigabebescheinigungen (CRS)
- Durchführung geplanter und ungeplanter Inspektionen an Zelle und Triebwerk sowie Systemprüfungen zur Sicherstellung der Lufttüchtigkeit
- Line und Base Maintenance: von periodischen Checks bis zur komplexen Fehlersuche nach AMM
- Kompetente Fehlersuche und nachhaltige Beanstandungsbehebung – mit dem Blick des Erfahrenen für das Wesentliche
- Präzise Dokumentation und Prüfberichte gemäß Wartungsbetriebshandbuch und internen Qualitätsstandards
IHR PROFIL
HARD SKILLS – FACHLICHE QUALIFIKATIONEN
- Abgeschlossene Ausbildung als Fluggerätmechaniker/in oder eine vergleichbare luftfahrttechnische Qualifikation
- Gültige EASA Part-145 Lizenz CAT B1.3 mit Type Rating auf zumindest eines der folgenden Muster sind Grundvoraussetzung: EC135, EC145 / H145, H155 / AS 365, H125 / AS350
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Hubschrauberwartung, bevorzugt im EASA-Umfeld
- Sicherer Umgang mit technischer Dokumentation nach AMM, IPC und SBs
SOFT SKILLS – PERSÖNLICHE STÄRKEN
- Ausgeprägte Eigenverantwortlichkeit und ein verlässliches Qualitätsbewusstsein, das keine Kompromisse kennt
- Analytische, strukturierte Arbeitsweise – auch bei komplexen oder zeitkritischen Beanstandungen
- Teamorientierung und direkte, klare Kommunikation im Hangar-Alltag
Sie sind sich unsicher, ob Sie alle Anforderungen erfüllen? Wir sagen nur: Trauen Sie sich – wir besprechen es gerne persönlich.
Lassen Sie uns über Ihre nächste Mission sprechen: helitravel.softgarden.io · www.htm.de · Intercopter GmbH, Taufkirchen