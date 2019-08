Wir sind ein expandierendes, mittelständisches Unternehmen der General Aviation auf dem Flughafen Siegerland. Heute besetzen wir mit den Geschäftsbereichen Flugzeugwerft, An- und Verkauf von Flugzeugen, Passagier- und Ambulanzflügen sowie einer Flugschule herausragende Positionen auf unseren Märkten.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem Standort auf dem Flughafen Siegerland:

Eine/n Sachbearbeiter im Einkauf (m/w/d) in Vollzeit

Ihre Aufgaben:

Einkauf von Waren und Dienstleistungen

Organisation und Koordination von nationalen und internationalen Bestellungen

Koordination des Wareneingangs mit den Lieferanten und Speditionen

systemseitige Pflege von Artikeldaten

Eigenständige Einkaufsplanung und Disposition

Gegebenenfalls Import- bzw. Exportabwicklung

Allgemeine Marktbeobachtung

Kommunikation mit unseren in- und ausländischen Lieferanten

Rechtssichere Abwicklung von Bestellungen via ERP-System

Angebots- & Lieferantenbewertung anhand von ABC-Analysen

Schnittstelle zu den operativen Fachbereichen

Das bringen Sie mit:

Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

technischer Hintergrund von Vorteil

Erste Erfahrung im Einkauf oder Warengruppenmanagement

Kenntnisse im Import und Export, sowie Zoll von Vorteil

Kenntnisse der Zollanwendung ATLAS von Vorteil

sicherer Umgang mit MS-Office Anwendungen erforderlich

Gute Englischkenntnisse erforderlich

Kommunikations- und Überzeugungsfähigkeit

Dienstleistungsorientierung, Engagement und Verantwortungsbewusstsein

Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz mit vielen Gestaltungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in einem mittelständischen Unternehmen. Einen ersten Überblick erhalten Sie auf unserer Homepage www.air-alliance.de.

Interessiert an dieser Herausforderung? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung in elektronischer Form an bewerbung@air-alliance.de.

Air Alliance GmbH Flughafen Siegerland

57299 Burbach

www.air-alliance.de