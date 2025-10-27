Freigabeberechtigter für Flugwerk/Triebwerk oder Avionik bei Polizei Bayern gesucht

Acht Hubschrauber vom Typ "Airbus Helicopters H135" sind bei der Polizeihubschrauberstaffel am Standort München am Flughafen "Franz Josef Strauß" und an der Außenstelle in Roth eingesetzt. Im Jahr 2024 wurde begonnen, das Muster EC 135 durch das Muster H145 zu ersetzen, einen der modernsten Polizeihubschrauber der Welt. Es ist geplant, die Umstellung auf das neue Hubschraubermuster bis Mitte 2026 abzuschließen. Die Polizeihubschrauber unterstützen mit innovativer Technologie, wie z. B. der Wärmebildkamera, bei der Verbrechensbekämpfung, der Vermisstensuche, bei Katastropheneinsätzen und der Bewältigung besonderer Verkehrs- und Einsatzlagen.