<p>Der Baden-Württembergische Luftfahrtverband als gemeinnütziger Spitzenverband des Luftsportes in Baden-Württemberg mit mehr als 10.000 Mitgliedern sucht für seine Motorflugschule Hahnweide (Kirchheim / Teck) zum nächstmöglichen Termin in Vollzeit eine/n</p><p><b>Fluglehrer PPL(A) in Theorie und Praxis mit zusätzlichen Aufgaben in der Verwaltung (m/w/d)</b></p><p>Ihr Aufgabenbereich umfasst die praktische und theoretische Flugausbildung, Büroaufgaben, Terminplanung und Korrespondenz.</p><p>Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und den üblichen Unterlagen an:</p><p>Baden-Württembergischer Luftfahrtverband e.V.</p><p>Herr Tobias Krüger</p><p>Klaus-Holighaus-Str. 62 – 73230 Kirchheim/Teck – 07021/54051 – <a href="mailto:krueger@bwlv.de" >krueger@bwlv.de</a></p>