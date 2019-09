Eletroflug

E-Flight-Kompetenzzentrum Berlin-Brandenburg

Die deutsche Luftfahrtindustrie forscht am emissionsarmen Fliegen. Dabei will die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg eine Spitzenposition erreichen. Dazu fand jüngst ein Spitzentreffen von Politik und Luftfahrtbranche in Potsdam statt, der 14. „Tag der deutschen Luft- und Raumfahrtregionen“.