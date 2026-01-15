Experte Luftfahrttechnik (m/w/d) bei TotalEnergies

Als Unternehmen, das mit über 500 Berufen in 130 Ländern vertreten ist, bieten wir hohe Umwelt- und Sicherheitsstandards, strenge ethische Grundsätze, eine Kultur der Innovation und vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten. Werden Sie Teil eines globalen Teams, an dessen Mission schon jetzt rund 100.000 Mitarbeitende teilhaben: Energie Tag für Tag immer besser zu machen.
Ihre Aufgaben:
- Technische Beratung zu Transport, Lagerung und Betankung
- Sicherstellung der Einhaltung von JIG- und Unternehmensvorgaben
- Technische Koordination zwischen Paris und Deutschland
- Überwachung des technischen Betriebs an Flughäfen und Flugplätzen
- Planung und Steuerung technischer Investitionen
- Durchführung von Behördengesprächen und Genehmigungsverfahren
- Funktion als Sicherheits- und Umweltkoordinator (SUKO)
- Koordination des integrierten Managementsystems (IMS) für die Vertriebsdirektionen
- Umsetzung von Sicherheits- und Umweltmaßnahmen
Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Hochschulstudium in einem relevanten Bereich
- Mehrjährige fundierte Berufserfahrung im Bereich Luftfahrttechnik
- PKW-Führerschein
- Bereitschaft für Reisetätigkeit (Dienstwagen wird gestellt)
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse, Französischkenntnisse wünschenswert
Wir bieten:
- Attraktive Vergütung
- Zukunftssicherer und moderner Arbeitsplatz
- Urlaubsgeld
- Monatsgehalt
- Betriebliche Altersvorsorge
- Gute Work-Life-Balance
- Viele weitere attraktive Company Benefits
Bei TotalEnergies in Deutschland erwarten Sie eine attraktive Vergütung, nachhaltige Versicherungspakete, individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten sowie aktive Mitgestaltungsmöglichkeiten. Erfahren Sie mehr unter:
Wenn Sie diese Herausforderung in unserem modernen, zukunftsorientierten Unternehmen reizt, freuen wir uns über Ihre aussagefähige Bewerbung mit Gehaltswunsch, möglichem Eintrittstermin und Angabe der Region gerne direkt über den „Jetzt bewerben“-Button oder über unsere Karriereseite.
TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin