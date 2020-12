Bewerben Sie sich jetzt Sachbearbeiterin bzw. Sachbearbeiter für Luftaufsicht (m/w/d) am Flughafen Hamdburg

Die Abteilung Luftverkehr beschäftigt sich mit allen Aspekten des Luftverkehrs und führt in Bundesauftragsverwaltung die Aufgaben nach dem Luftverkehrsgesetz aus. Das Luftverkehrsreferat wird durch den Ansatz der "Luftverkehrsverwaltung aus einer Hand" geprägt. Die Aufgaben der Luftaufsicht umfassen dabei u.a. diverse Aufsichtsfunktionen und Genehmigungsverfahren. Dadurch wird ein hoher betrieblicher Sicherheitsstandard am Luftfahrtstandort Hamburg gewährleistet.

Wichtige Hinweise



Der Arbeitsplatz ist gekennzeichnet durch einen Schichtdienst an 7 Tagen in der Woche (Früh-, Mittel- und Spätdienst), der die Zeit von 05:00 – 24:00 Uhr abdeckt. Im Anschluss an den Spätdienst besteht eine Rufbereitschaft bis zum nächsten Morgen.

Für eine Besetzung der Dienstposten stehen eine Vollzeitstelle (100%) sowie eine Teilzeitstelle (50 %,14 Schichten in sechs Wochen) zur Verfügung.

Die Tätigkeit bedingt eine kooperative Kontaktpflege zum Flughafenbetreiber und zur Flugsicherung sowie ein sicheres und verbindliches Auftreten gegenüber Luftfahrzeugführerinnen und -führern.

Ihre Aufgaben



Überwachung des ordnungsgemäßen Verkehrsablaufs auf den Flugbetriebsflächen

Kontrolle des Zustandes der Flugbetriebsflächen/ Luftverkehrsanlagen auf Betriebssicherheit mittels Kontrollfahrten

Überprüfung von deutschen und ausländischen Luftfahrzeugen sowie des Luftfahrtpersonals, Mitwirkung bei der Verwaltungsaufsicht über den Flughafen

Überprüfung der Hubschrauberlandeplätze an Krankenhäusern

Erteilen von Erlaubnissen für eine besondere Nutzung des Luftraums und für Außenstarts und -landungen

Mitwirkung bei Maßnahmen nach Flugunfällen

Erlass von Verfügungen zur Gefahrenabwehr

Unterstützung des Aerodrome-Inspectors bei Audits und Inspektionen des Flughafens

Ihr Profil

Erforderlich

Hochschulabschluss (Bachelor oder gleichwertig) in einem Ingenieurstudiengang oder gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen auf Basis einer mindestens sechsjährigen Tätigkeit im Bau, Betrieb und/oder der Instandhaltung von Luftfahrzeugen oder alternativ eine Lizenz für Verkehrspiloten bzw. Berufspiloten mit ATPL theory credit,

Lizenz für Privatluftfahrzeugführer (oder höherwertig). Alternativ sind Sie bereit, eine solche während der Probezeit zu erwerben, sofern die Ausbildung zum Zeitpunkt der Bewerbung bereits begonnen wurde; sowie die Bereitschaft, die Gültigkeit der Lizenz während der Tätigkeit dauerhaft zu erhalten,

Sprechfunkzeugnis für den Flugdienst in deutscher und englischer Sprache (BZF I oder AZF),

gültiger PKW-Führerschein,

Zuverlässigkeitsüberprüfung gem. § 7 LuftSiG (wird von der Dienststelle eingeholt und muss bei Dienstaufnahme vorliegen).

Vorteilhaft



von besonderer Relevanz für die Augabenwahrnehmung sind verhandlungssichere Englischkenntnisse und ein ausgeprägtes Verständnis für technische und betriebliche Fragen der Luftfahrt

Kenntnisse der nationalen und internationalen luftrechtlichen Vorschriften und im Bereich des Luftsports sowie des Verwaltungsrechts

Sorgfalt, Eigeninitiative, Durchsetzungsvermögen

Belastbarkeit, Flexibilität, Teamfähigkeit

sicherer Umgang mit Standard-Office-Anwendungen

Unser Angebot



zum 01.05.2021 zwei unbefristete Stellen

Bezahlung nach Entgeltgruppe 11 TV-L (nicht für Beamtinnen und Beamte ausgeschrieben)

eine qualifizierte Einarbeitung

eine anteilige Kostenübernahme und/oder Freistellung vom Dienst für die Ausbildung kann vereinbart werden, vorausgesetzt die Ausbildung wurde zum Zeitpunkt der Bewerbung bereits begonnen Förderung der Erhaltung der Pilotenlizenz durch Übernahme der Kosten für die luftrechtlich vorgeschriebenen Flugstunden zum Erhalt der Privatpilotenlizenz mit der Klassenberechtigung SEP (land)

umfangreiche Fortbildungsmöglichkeiten

Fahrkartenvergünstigung mit Erwerb der HVV-ProfiCard

betriebliche Altersversorgung und vermögenswirksame Leistungen

betriebliche Gesundheitsförderung

Ihre Bewerbung

Auf die Stellenausschreibung können Sie sich bis zum 13.01.2021 bewerben. Bitte übersenden Sie uns folgende Dokumente:

Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf,

Nachweise der geforderten Qualifikation,

aktuelle Beurteilung bzw. aktuelles Arbeitszeugnis (nicht älter als 3 Jahre),

für die Berücksichtigung einer Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung im Auswahlverfahren einen Nachweis,

Einverständniserklärung zur Einsichtnahme in Ihre Personalakte unter Angabe der personalaktenführenden Stelle (nur bei Beschäftigten des öffentlichen Dienstes).

Bitte teilen Sie uns in Ihrer Bewerbung mit, mit welchem Arbeitszeitumfang (50% oder 100%) Sie tätig sein möchten.

Haben Sie noch Fragen? Dann wenden Sie sich gern an den Sachgebietsleiter Luftaufsicht, Herrn Brandt (Tel.: 040/428 41-1372), oder die Referatsleiterin, Frau Hardenberg (Tel.: 040/428 41-1468).

Ihre vollständige Bewerbung senden Sie uns (unter Angabe der Kennziffer WL 11-4 und WL 11-7) bitte

in einer Datei im PDF-Format

zusätzlich zu unserem Online-Bewerbungsformular (Sie finden es mit Anleitung hier; bitte die Stellennummer 234047 eintragen)

per E-Mail an: bewerbungen-bwi-bvm@bwi.hamburg.de

Wir fordern insbesondere Frauen auf, sich zu bewerben. Sie werden aufgrund ihrer Unterrepräsentanz bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt.

