Jetzt bewerben Airbus sucht A400M Certifying Staff/Support Staff CAT B1 (m/w/d)

Job description

Zu Ihren Hauptaufgaben gehören:

Feststellung und Bewertung der Konformität von Arbeiten, die eigenständig oder von qualifiziertem Personal durchgeführt wurden – Freigabe von Arbeiten im Rahmen der Instandhaltungstätigkeiten

fachliche Anweisung, Unterstützung und Überwachung von Mitarbeitern ohne PART66 MAML

Durchführung von planbaren und nicht planbaren Instandhaltungsarbeiten

Durchführung von Fehlersuchen an mechanischen Systemen und deren Behebung

Einrüstung von mechanischen Modifikationen, Nachrüstungen und technischen Änderungen

Durchführung von Reparaturen gem. technischen Vorgaben

Funktionsprüfungen und Einstellarbeiten mechanischer Komponenten

Durchführung von Befundungen, Auswertung und Bewertung von Abweichungen

Ab- und Aufrüstarbeiten

Montage- und Demontagetätigkeiten

Durchführung von komplexen Systemtests

Eigenverantwortliche Führung der arbeitsbegleitenden Dokumentation

Your profile

Must haves:

Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Fluggerätmechaniker oder vergleichbare Ausbildung

Sie besitzen eine gültige EASA/DEMAR PART66 AML CAT B1 mit Mustereinträgen

Sie zeigen ein hohes Maß an Teamgeist, Belastbarkeit und Serviceorientierung

Sie haben die Fähigkeit Probleme zu lösen und arbeiten selbstständig

Sie weisen sich durch ein sehr hohes Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein aus

Sie sind bereit und haben Erfahrung zum Arbeiten in beengten Räumen und großen Höhen

Sie sind vertraut mit den Anwendungen des MS-Office Pakets

Sie verfügen über fließende / verhandlungssichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Nice to have:

Sie haben mehrjährige Erfahrung in der Luftfahrzeug Produktion gesammelt

Sie verfügen über umfangreiche Erfahrung in der zivilen/militärischen Luftfahrzeuginstandhaltung und/oder in einem EASA/DEMAR 145 Instandhaltungsbetrieb

Sie bringen Reisebereitschaft und Flexibilität (die Arbeitsaufgabe umfasst Einsätze bei unseren Kunden im Inund Ausland) mit

Was bieten wir Ihnen:

Herausfordernde Aufgaben an/mit einzigartigen Services und Produkten

Angenehmes Arbeitsklima in einem kompetenten und internationalen Umfeld Spannende Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven

Umfangreiches Angebot an betrieblicher Weiterbildung (eLearning und Classroom-Trainings)

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Attraktive Vergütung

Betriebliche Altersvorsorge

Gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und Parkmöglichkeiten vor Ort

Verpflegungsmöglichkeiten vor Ort

Bitte bewerben Sie sich für diese Stelle online und fügen Ihren beruflichen Werdegang und Ihre AML mit Mustereinträgen als Anhang an.

