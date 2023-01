Sie werden zunächst an unserem Standort in Emden eingearbeitet und erbringen Aerodrome Flight Information Services bis Mitte 2024 vom To-wer des Flugplatzes aus. Ab diesem Zeitpunkt wird die Kontrolle des Flugplatzes Emden aus dem neu errichteten Remote Tower Control Center (RTC) in Braunschweig erbracht. Ihre erste Tätigkeitsstätte wird langfristig das RTC in Braunschweig sein.