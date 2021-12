Anzeige Immer in Bewegung und da, um zu helfen Safety & Compliance Officer Flugbetrieb (m/w/d)

Immer in Bewegung und da, um zu helfen: Das sind wir, das ist der ADAC. So wie wir unseren Mitgliedern zur Seite stehen, begleiten und unterstützen wir auch unsere Mitarbeiter*innen. Gelb ist unsere Farbe, aber wir sind auch bunt und vielfältig. Was uns eint: Wir sind Profis und wissen, wie wir Menschen bestmöglich helfen können.

Ihre Aufgaben

Unterstützung des Compliance- und Safety Managers bei der Pflege und Weiterentwicklung des internen Management-Systems

Stellvertretung des Safety Managers

Pflege des internen Meldesystems für Unfälle, Zwischenfälle und Vorkommnisse

Auswertung der gemeldeten Vorkommnisse

Gefahrenerkennung, Auswertung und Bewertung von Risiken

Mitwirken bei der Einleitung konkreter Sicherheitsmaßnahmen zur Risikominderung

Überwachung der Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen zur Risikominderung

Mitwirken bei der Untersuchung, Dokumentation und Veröffentlichung innerbetrieblicher Ereignisse

Mitwirkung und ggf. Leitung von Safety Action Groups

Durchführen von internen Audits

Compliance-Prüfung und Freigabe von Dokumenten

Ihr Profil

Aktueller oder früherer Besitz einer Lizenz für Berufspiloten – CPL (H)

Hubschrauber-Musterberechtigung EC 135 und/oder H145 wünschenswert

Kenntnisse über nationale, europäische und internationale Rechtsvorschriften und Regelungen bezogen auf Luftfahrtunternehmen und Flugschulen

Erfahrung im Safety- und Compliance-Management und in der Förderung einer positiven Sicherheitskultur

Kenntnisse über Techniken zu Sicherheitsuntersuchungen und der Ursachenermittlung

Fähigkeit zur Verwaltung, Erfassung, Zusammenstellung und Verarbeitung von Daten zur weiteren Analyse

Fähigkeit problemlösungsorientiert zu arbeiten

Bereitschaft zu Dienstreisen

Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten

Selbstständige Arbeitsweise und Durchsetzungsvermögen

Strukturiertes und analytisches Denkvermögen

Ausgeprägtes Sicherheitsbewusstsein

Wir bieten

Wir helfen Menschen in der Not. Dafür sind wir jeden Tag im Einsatz – mit Herzblut, einem hohen Maß an Engagement und langjähriger Erfahrung. Als eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas starten wir von 37 Stationen zu rund 54.000 Einsätzen im Jahr. Dazu steht unseren Crews, neben einer modernen Hubschrauberflotte, hochwertiges medizinisches Equipment zur Verfügung. Sowohl im Flugbetrieb, in der Medizin als auch bei Trainings und Fortbildungen sorgen wir für den höchstmöglichen Leistungsstandard. Mit unserem Engagement in diesen Bereichen verfolgen wir stets ein gemeinsames Ziel: Hilfe auf dem schnellsten Weg zum Patienten zu bringen und damit Leben zu retten.

Bei der ADAC Luftrettung erwarten Sie neben einem attraktiven Arbeitsumfeld spannende Perspektiven bei einem zukunftsorientierten Arbeitgeber! Neben vielfältigen Sozialleistungen profitieren Sie auch von gezielter Förderung und flexibler Arbeitszeitgestaltung.

Ihr Kontakt

ADAC Bewerbermanagement: 089 7676 4111

Jetzt bewerben unter karriere.adac.de/j/9396