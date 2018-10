Jet Aviation: Standort Wien Zulassung durch die russische Luftfahrtbehörde

Die MRO von Jet Aviation in Wien erfüllt die Kriterien der State Civil Aviation Authority (SCAA). Dank der neuen Zulassung dürfen nun auch Luftfahrzeuge mit russischer Registrierung gewartet werden.

Wartung auch für RA-/RF-Flugzeuge: Die MRO von Jet Aviation in Wien wurde von der russischen Luftfahrtbehörde zugelassen. Foto und Copyright: Jet Aviation

Die Wiener Maintenance and Repair Organisation (MRO) von Jet Aviation hat vor kurzem die Zulassung von der russischen Zivilluftfahrtbehörde (SCAA) erhalten. "Für Eigentümer und Betreiber, die ihr russisch registriertes Flugzeug in der Region stationiert haben, bedeutet dies ein echtes Plus an Komfort und Bequemlichkeit", äußert sich Hakan Tin, Managing Director der MRO/FBO in einer Pressemitteilung. Der Standort am Flughafen Wien existiert seit September 2014. In dem 4000 Quadratmeter großen Hangar betreibt das Unternehmen ein von Cessna autorisiertes Service-Center, das planmäßige und außerplanmäßige Wartungsarbeiten sowie AOG-Dienstleistungen für Citation-Jets anbietet. Darüber hinaus werden dort auch Muster von Bombardier und Gulfstream gewartet. Als Fixed Base Operator (FBO) bietet Jet Aviation in Wien ein operatives Büro, eine Crew-Lounge und den Zugang zu einer VIP-Passagier-Lounge.