Innovation aus Österreich ScaleWings plant neuen Hybridantrieb

Der österreichische Flugzeughersteller ScaleWings plant einen nach eigenen Angaben nahezu ausfallsicheren Hybridmotor. Der neue Antrieb ist als Kombination aus zwei Verbrennungsmotoren und einen Elektroantrieb geplant. 2019 soll die Entwicklung starten.

Die SW-51 Mustang - der verkleinerte Warbird ist eine Composite-Konstruktion - sorgte auf der AERO für Aufmerksamkeit. Bilder vom neuen Motor sind laut ScaleWings noch nicht verfügbar. Foto und Copyright: Frank Martini

Bekannt geworden ist ScaleWings in den vergangenen Jahren mit der SW-51 Mustang, einem 70-Prozent-Nachbau des legendären Jägers als UL und Experimental. Jetzt widmet sich das Unternehmen unter der Regie von Firmenchef Hans Schwöller auch der Entwicklung eines eigenen Antriebs. Ziel ist es, einen nahezu ausfallsicheren Hybridantrieb zu entwickeln, für den bereits einige Patente eingereicht wurden. Als Verbrenner sollen zwei voneinander unabhängige Zweizylinder-V-Motoren mit zusammen 2,3 Liter Hubraum zum Einsatz kommen. In der Topversion mit Turbolader sollen sie jeweils 120 PS (88 kW) leisten. Ergänzend möchte ScaleWings einen Elektromotor mit 81 kW integrieren. Start und Landung können dann leise im Elektromodus erfolgen. Im Reiseflug soll der E-Motor als Generator wirken und die zehn bis zwölf Kilogramm schweren Akkus aufladen. Das Gesamtpaket, kündigt Schwöller im Gespräch mit dem aerokurier an, soll nicht größer als ein Rotax-915-Motor werden.

Eine weitere Besonderheit zeichnet das ScaleWings-System aus: „Beim Start beschleunigt das Flugzeug lautlos mit elektrisch angetriebenen Rädern bis zum Schlupf, bevor dann bei entsprechender Geschwindigkeit der Propeller einsetzt“, sagt Schwöller. Die Motoren dafür sollen direkt in die Räder integriert werden.

Die Planungen für den neuen Motor laufen seit 2014. Nun sei die Finanzierung gesichert, so dass die Entwicklung Mitte 2019 beginnen kann. Ziel ist es, den dreifach redundanten Motor in verschiedenen Leistungsvarianten in einer zertifizierten und einer nicht zertifizierten Version auf den Markt zu bringen, der auch anderen Herstellern angeboten werden soll. Beim Preis orientiert sich ScaleWings am Rotax 915. Für die Entwicklung sucht das Unternehmen noch nach einem Standort. Im Gespräch sind Deutschland oder Polen.

Kürzlich hat ScaleWings mit dem Juristen Daniel Scharfenberger aus Trier einen weiteren Investor an Bord geholt. Aktuell wird die Produktion im polnischen Krosno in einer gemieteten Halle erweitert. Ab Ende 2019 möchte das Unternehmen dort ein eigenes Werk eröffnen.