Flugzeugmarkt Großauftrag für Piper in China

Piper Aircraft hat den größten Einzelauftrag für Schulungsflugzeuge in der Geschichte des Unternehmens erhalten. 152 Flugzeuge sollen an Fanmei Aviation Technologies gehen, Pipers Exklusivhändler in China.

Foto und Copyright: Frank Herzog

Das über sieben Jahre laufende Geschäft umfasst die Lieferung von 100 Piper Archer TX, 50 Seminole, einer Seneca und einer M350 und beläuft sich auf etwa 74 Millionen US-Dollar, informierte das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Das erste Flugzeug soll im März an die Fanmei Flight School in der Provinz Sichuan ausgeliefert werden.

"Wir freuen uns sehr, Fanmei Aviation Technologies in unserem Händlernetzwerk zu haben", sagte Jeremy Prost, Piper Verkaufsmanager für den Raum Asien/Pazifik. "Die Fanmei Education Group hat eine großartige Vision für die Zukunft der General Aviation in China, und wir sind uns sicher, dass wir mit unserer 80-Jährigen Erfahrung in der Flugzeugherstellung die richtigen Partner für unsere chinesischen Kunden sind."

Auch Don Li, Präsident von Fanmei Aviation Technologies, lobte das Geschäft: "Dier Zusammenarbeit mit Piper Aircraft ist das Schlüsselelement für unsere General-Aviation-Roadmap. Alles andere war bereits vorhanden, einschließlich eines qualitativ hochwertigen Schulungsprogramms mit engagierten Mitarbeitern, und jetzt haben wir das Projekt mit einer Flotte hervorragender Schulungsflugzeuge komplettiert."



Piper schreibe mit dem Erhalt dieses Großauftrags Geschichte, sagte Piper-CEO Simon Caldecott und fügte an, dass man Fanmei beim Aufbau seines prestigeträchtigen Piloten-Entwicklungsprogramm begleiten werde, um dem wachsenden Bedarf an qualifizierten Flugbesatzungen gerecht zu werden.