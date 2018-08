Verkaufserfolg für Textron Aviation Flugschule ATP bestellt zehn Skyhawk

Die US-Flugschule ATP Flight School hat auf dem EAA AirVenture in Oshkosh zehn Cessna Skyhawk 172 bestellt. Der langährige Textron-Kunde erweitert damit seine Skyhawk-Flotte auf rund 150 Stück.

Textron Aviation wird zehn Cessna Skyhawk an die ATP Flight School ausliefern. Foto und Copyright: Textron Aviation

Die zehn bestellten Cessna Skyhawk sind mit dem Avionikpaket Garmin G1000 NXi inklusive Autopilot ausgerüstet. Mit dieser Ausstattung können die Schüler gemäß aktueller FAA-Vorschriften auf der Skyhawk die komplette Ausbildung für den CPL absolvieren und obendrein die Qualifikation als Fluglehrer (CFI) erwerben. Die Skyhawk-Flotte von ATP wächst damit auf rund 150 Stück. 50 davon sind neue, seit 2016 ausgelieferte Flugzeuge.

"Die Skyhawk ist bekannt für ihre Zuverlässigkeit, ihre überlegenen Flugeigenschaften und moderne Technologie. Sie ist ein bevorzugter Trainer und ein Beleg für die Kompetenz von Textron Aviation bei der Ausbildung der nächsten Pilotengeneration. Während ATP seine Flotte weiter ausbaut, um die nächste Pilotengeneration zu schulen, unterstreicht dieser Auftrag die Relevanz der Skyhawk und das Vertrauen von ATP in Textron Aviation“, sagte Chris Crow, Vice President für den Verkauf von Kolbenmotorflugzeugen bei Textron Aviation.

ATP-Präsident sagte Justin Dennis ergänzte: „Der Erfolg unserer Schüler und Fluglehrer ist von größter Bedeutung. Als größter Ausbildungsbetrieb von Piloten für regionale Fluggesellschaften sind wir stolz darauf, weiter in die Karrieren unserer Schüler zu investieren und ihnen einen besseren Zugang zu zuverlässigen Flugzeugen zu ermöglichen“

Im Jahr 2017 hat Textron Aviation 129 Cessna Skyhawk ausgeliefert. Mehr als 44000 der Einmots sind nach Angaben des Unternehmens in Betrieb. ATP Flight School gehört zu den größten Flugschulen in den USA mit Standorten im ganzen Land. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Ausbildung von Piloten für Regionalfluggesellschaften. Die 320 Flugzeuge von ATP sind jedes Jahr 260000 Stunden in der Luft. 6800 Fluglizenzen werden jährlich ausgestellt.