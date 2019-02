Innovation Award 2019 Mitmachen und gewinnen!

Welche Neuheiten haben in jüngster Zeit die GA vorangebracht? Welche neuen Typen haben in Zukunft das Zeug zu echten Überfliegern? Beim aerokurier Innovation Award zählt Ihre Meinung!

Die Entscheidung der Leser: In der Februar- und Märzausgabe finden Sie die Postkarte, mit der Sie ihre Stimme abgeben können. Foto und Copyright: aerokurier

Neuheiten gibt es in der Allgemeinen Luftfahrt jedes Jahr. Oft sind es allerdings kaum mehr als dezente Upgrades, mit denen Hersteller ihre Klassiker aufhübschen. Echte Innovationen sind selten, auch weil die Entwicklungszyklen und Zulassungsverfahren in der Luftfahrt vergleichsweise lang sind. Dennoch gibt es gerade bei den ULs, bei den Business Jets und im Avioniksektor immer wieder etwas Neues. Die aerokurier-Redaktion hat in den 2018er- Ausgaben geblättert, sich Messeberichte und Presseinformationen der Hersteller noch einmal angeschaut und in insgesamt neun Kategorien Neuheiten aufgelistet, die das Potenzial haben, in Zukunft die Allgemeine Luftfahrt zu prägen. Weiterhin gibt es dieses Mal die Kategorie „Custom Built“, in der wir das Engagement jener Tüftler würdigen, die interessante Flugzeuge gebaut oder bekannte Muster einzigartig veredelt haben. Schließlich erfasst unser „Sonderpreis Aviation“ jene auszeichnungswürdigen Neuheiten, die in keine andere Kategorie passen. Jetzt sind Sie, liebe Leser, dran! Erwerben Sie Ihre aerokurier-Ausgabe am Kiosk, in welcher der Teilnehmer-Code enthalten ist, wählen Sie Ihre Favoriten und gewinnen Sie tolle Preise wie beispielsweise den Aviation-Werkzeugkoffer mit Trolleyfunktion von Bahco im Preis von 4420 Euro! Den aerokurier Innovation Award verleihen wir wie jedes Jahr am ersten Messetag auf der AERO in Friedrichshafen.

Kategorie A: Motorflugzeug

- Aquila A212GX Turbo

- Blackshape Gabriél

- Diamond DA40 Hybrid

- Magnus Fusion / E-Fusion

- Vashon Aircraft Ranger R7

Kategorie B: Jet/Turboprop

- Antonow TVS-2DTS

- Bombardier Global 7500

- Cessna Citation Longitude

- Cirrus SF50 Vision G2

- Embraer Praetor 500/600

- Gulfstream G600

- Honda Jet Elita

Kategorie C: UL/LSA

- Aero & Tech Nexth

- Breezer Sport

- Comco Ikarus C42 Elektro

- Elixier Aircraft Elixier

- FK Aircraft FK 9 Mk VI

- Glasair Merlin

- SD-Planes SD-2

Kategorie D: Hubschrauber/UL-Hubschrauber

- Bell 505 JetRanger X

- Curti Zefhir

- edm aerotec CoAX 2D

- Kopter SH09

- Rotorschmiede VA115

Kategorie E: Tragschrauber

- aventura.aero aventura-s

- German Gyro Matto

- Rotorvox C2A

Kategorie F: Segelflugzeug/TMG/UL-Segler

- Alexander Schleicher ASK 21B

- Jonker JS3

- Schempp-Hirth Ventus 3

- Stemme S12G

Kategorie G: Custom Built

- Jak 110

- Fw 190 Replika

- HFL e-Stratos

- Draco

Kategorie H: Antrieb

- Rotax 915 iS

- Rolls Royce Pearl 15

- Siemens Hybrid

Kategorie I: Avionik

- Bose Pro Flight

- Air Avionics Air Traffic

- Dynon D3

- Garmin G500/G600 TXi

Kategorie K: Sonderpreis Aviation

- IFR-Anflug Schönhagen

- aeroPS

- msquare