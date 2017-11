Service Landegutscheine für 2018

Landegebühren adé heißt es auch 2018 für all jene, die sich das Lande-Gutscheinheft von AirShampoo sichern.

Fotos: AirShampoo, Lars Reinhold; Montage: Lars Reinhold

Blechen fürs Landen? Das muss nicht sein! Piloten, die rechtzeitig das AirShampoo Lande-Gutscheinheft ordern, können auch 2018 reichlich Landegebühren sparen. Insgesamt 240 Gutscheine für Landungen auf mehr als 80 Flugplätzen in ganz Deutschand und Österreich bietet das Heft. Eine Liste mit allen teilnehmenden Flugplätzen gibt es HIER.



Wer bis zum 10. Dezember vorbestellt, bekommt das Heft zum Frühbucher-Preis von 59,90 Euro anstatt 74,90 Euro. Das Lande-Gutscheinheft ist für das gesamte Jahr 2018 gültig und gilt für nichtgewerbliche Flüge bis zwei Tonnen MTOW. Die Vielzahl an Flugplätzen bietet jede Menge Anregungen an interessanten An- und Ausflugszielen, auf die die Flieger sonst vielleicht gar nicht aufmerksam werden würden.



Käufer des AirShampoo Lande-Gutscheinhefts kennzeichnen dieses mit dem eigenen Namen. Gültig werden die Gutscheine erst dann, wenn sie auf einem Flugplatz in Gegenwart des Flugleiters vom Inhaber unterschrieben werden. Der Flugleiter entwertet die Lande-Gutscheine durch Unterschrift oder Abstempelung nach der Landung.



Das Lande-Gutscheinheft wird nur in Verbindung mit einer gültigen Pilotenlizenz anerkannt. Pro Pilot ist nur ein Lande-Gutscheinheft gültig.

Alle weiteren Infos gibt es auf der Internetseite von AirShampoo.