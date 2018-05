Pipistrel Indische Luftfahrtbehörde zertifiziert Sinus 912

Die Sinus 912 ist seit Kurzem in Indien zugelassen und Pipistrel liefert das 900. Flugzeug der Sinus/Virus-Produktionslinie aus. Vini Khurana, der neue Eigentümer, möchte damit die medizinische Versorgung in entlegenen Regionen Australiens gewährleisten.

Die Sinus 912 ist in Indien zertifiziert. Audrey Deepika Maben und Amy Mehta wollen nun die Welt umrunden und mit ihrer Stiftung jungen Frauen den Einstieg in die Luftfahrt erleichtern. Foto und Copyright: Pipistrel

Gleich doppelten Grund zum Feiern gab es in der vergangenen Tagen bei Pipistrel: Die Sinus 912 wurde von der indischen Luftfahrtbehörde als LSA zugelassen. Die Zertifizierung sei Teil des Expeditionsprojekts „Women Empower“, schreibt der slowenische Hersteller in seiner Pressemitteilung, bei dem zwei indische Pilotinnen die Welt mit dem Motorsegler umrunden. Audrey Deepika Maben und Amy Mehta wollen mit ihrem Vorhaben auf die Situation von Frauen in der Gesellschaft aufmerksam machen und gründeten die WE! Udaan Scholarship Stiftung, um jungen Frauen eine fliegerische Laufbahn zu ermöglichen.

Die gesamte Belegschaft von Pipistrel hat sich um das 900. Flugzeug der Sinus/Virus-Familie versammelt. Foto und Copyright: Pipistrel

Darüber hinaus lieferte der slowenische Hersteller das 900. Flugzeug der Sinus/Virus-Familie aus. Der neue Eigentümer, Dr. Vini Khurana, ein führender Hirn- und Wirbelsäulenchirurg in Australien, möchte mit der Virus SW, die er auf den Namen „Artemis“ getauft hat, die medizinische Versorgung auch in entlegenen Regionen sicherstellen. Die gesamt Flotte von Pipistrel umfasst derzeit knapp 1500 Flugzeuge.