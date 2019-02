Flugschrauber SB>1 Defiant verlässt Montagehalle

Sikorsky und Boeing haben die ersten Fotos des neuen Hochgeschwindigkeits-Hubschraubers SB>1 Defiant veröffentlicht. Das Fluggerät soll bis zu 450 km/h schnell sein und wird aktuell auf seinen Erstflug vorbereitet.

Ungewöhnliche Konstruktion: Die Koaxial-Rotoren sorgen für den Auftrieb, ein Propeller am Heck für den Vortrieb. Foto und Copyright: Sikorsky

Mit dem SB>1 nehmen Boeing und Sikorsky am Jount Multi-Role Technology Demonstrator Program der US Army teil. Damit will das US Army Aviation Technology Directorate (AATD) die Drehflüglerleistungen einen großen Schritt voranbringen, nachdem seit vielen Jahrzehnten nur bewährte Muster wie UH-60, CH-47 und AH-64 modernisiert wurden. Auf Basis der gewonnenen Erfahrungen könnte dann gegen Ende des nächsten Jahrzehnts zunächst ein Nachfolger für den mittleren Transporthubschrauber UH-60 Black Hawk entwickelt werden.

Die US Army hatte das Programm im August 2014 konkretisiert und zwei Technologievorschläge für künftige Mehrzweckhubschrauber favorisiert. Sikorsky/Boeing und Bell sollten ursprünglich bis 2017 je einen Versuchsträger in die Luft bringen.

Sikorsky und Boeing setzen bei ihrer SB>1 Defiant auf das mit der X2 schon im Flug erprobte Konzept von sehr steifen, eng übereinander angeordneten Koaxialrotoren kombiniert mit einem Schubpropeller. Damit sollen hohe Geschwindigkeiten von 425 km/h möglich sein.

Die Bell V-280 Valor erinnert mit ihren Kipprotoren an die V-22 Osprey.

Konkurrent Bell ist mit seiner V-280 Valor, die mit ihren Kipprotoren an die V-22 Osprey erinnert, schon weiter. Seit Dezember 2017 ist die Valor in der Flugerprobung. Im Januar erreichte der Hubschrauber erstmals seine optimale Reisegschwindigkeit von 280 Knoten (knapp 520 km/h).