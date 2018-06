Autorisiertes Bell Service Center in Sion RUAG kann Bell 505 warten

Als einer der ersten Helikopter-Dienstleister in Europa erhielt RUAG Aviation die Zulassung von Bell für die Wartung des Modells 505 JetRanger X in Sion.

RUAG Aviation kann in Sion künftig Hubschrauber vom Typ Bell 50 JetRanger X warten (Foto: Bell).

RUAG will seinen Kunden „einen umfassenden und hochmodernen Support für alle Helikopter ihrer Flotte zu bieten. Dafür ist es unerlässlich, dass wir – wie jetzt bei der Bell 505 – an den allerersten technischen Schulungen teilnehmen, die angeboten werden», sagte Claudio Zeiter, Teamleiter Commercial Helicopter Services, RUAG Aviation.



Nach dem Absolvieren der Kurse an der Bell Helicopter Training Academy kann RUAG auch die Endmontage neuer Bell-505-Helikopter übernehmen. Dies ist wichtig, weil die Hubschrauber nach Europa teilweise zerlegt ausgeliefert werden. Während Bell die Helikopter in Nordamerika komplett montiert übergibt, werden sie für den Transport nach Europa in Flugzeugzelle, Heckausleger, Hauptrotorblätter und Getriebe zerlegt.