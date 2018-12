Sechs deutsche Teams fahren nach Polen

Generalprobe für die Hubschrauber-WM 2015

03.08.2015 - Der Flugplatz von Gelnhausen war Ende Juli Gastgeber für die deutschen Helikoptersportler, die in diesem Jahr an der Hubschrauber-WM in Polen teilnehmen werden. Sechs männliche Besatzungen und eine … weiter