Airbus Helicopters Erste H160 in Serienausführung hebt ab

Airbus Helicopters hat in Marignane mit der Flugerprobung der ersten H160 in Serienkonfiguration begonnen. Der Hubschrauber wird 2020 an den Erstkunden Babcock ausgeliefert.

Der erste H160 aus der Serie zeigte sich in Marignane am am 17. Dezember den Mitarbeitern des Programms bei einer kurzen Flugvorführung während einer Jahresabschlussfeier. Er hatte bereits am 14. Dezember zu seinem ersten Test abgehoben (Foto: Airbus Helicopters/Pecchi).

Die erste auf der neuen Endmontagelinie gebaute H160 wird nun gemeinsam mit drei Prototypen, die bereits über 1000 Flugstunden absolviert haben, das Flugerprobungsprogramm abschließen. Dies soll sicherstellen, dass die auf dem Weg zur Serienkonfiguration erfolgten Modifikationen das herausragende Handling des Hubschraubers nicht beeinträchtigen.

Die H160 trägt die Unterschriften von mehreren hundert Mitarbeitern, die gemeinsam auf die Zertifizierung des neuen Hubschraubers bis Ende 2019, die Produktionsreife des Programms und die reibungslose Inbetriebnahme hinarbeiten.