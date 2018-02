Ziviles Kipprotormuster Era wird erster US-Kunde für AW609

Auf der Heli-Expo verkündete Leonardo Helicopters, dass die Era Group 2020 zwei AW609 in Dienst stellen wird.

Era ist bereits seit langem an der AW609 interessiert und hat nun einen Vertrag für zwei der Kipprotorflugzeuge unterzeichnet, die 2020 geliefert werden sollen (Foto: Leonardo Helicopters).

Zu dem Auftrag gehört auch ein spezielles Schulungspaket. Die Flugzeuge werden in einer Konfiguration mit 9 Passagieren ausgerüstet und sollen für zahlreiche Anwendungen eingesetzt werden, darunter Offshore/Utility-, VIP-, EMS- und SAR-Missionen in den USA. Damit sollen die Fähigkeiten des Kipprotormusters auf breiterer Basis demonstriert werden, so Leonardo Helicopters.



Die ersten Lieferungen werden von der Montagelinie in Philadelphia aus erfolgen. Laut Leonardo gibt es Interessenten für etwa 50 AW609 weltweit. Nach vielen Verzögerungen strebt der italienische Hersteller eine Zulassung nun 2019 an.