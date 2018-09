1000 Hubschrauber in 20 Jahren Airbus Helicopters setzt auf Windkraftanlagen-Versorgung

Airbus Helicopters sieht die Versorgung von Windparks als ein weltweit wachsendes Geschäftsfeld. Auf der Messe WindEnergy in Hamburg präsentiert das Unternehmen seine Lösungen für Versorgung, Wartung und Crew-Transport.

Airbus Helicopters hofft auf weiteren Absatz von Hubschraubern wie der H145 für die Versorgung von Windkraftanlagen auf See (Foto: Airbus Helicopters/Dawson).

Airbus Helicopters bietet für Crewtransport, Wartungs- und Rettungseinsätze die Hubschrauber H135, H145 und die H175. In Zukunft soll auch die H160 diesen Markt bedienen. Mit ihren beiden Triebwerken und dem Vier-Achsen-Autopiloten können diese Hubschrauber von Airbus in der Luft schweben und Personen oder Güter sicher und präzise genau dort absetzen, wo sie benötigt werden.



„Hubschrauber sind ein integraler Bestandteil jedes Logistikkonzepts für Offshore-Wind-Anlagen“, sagt Dennis Bernitz, Head of Sales für Westeuropa. „Das Absetzen von Technikern oder medizinischem Personal mit Seilwinde in Notfällen ist mit Helikoptern auch bei hohem Seegang genauso möglich wie der tägliche Transport der Bedienungsmannschaft zwischen dem Land und der Anlage.“



Für die Betreiber von Windkraftanlagen hat Airbus Helicopters eine Berechnungssimulation entwickelt, welche unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren – Wetter, Lage und Anzahl der Windräder des jeweiligen Windparks,– das kostengünstigste und umweltfreundlichste Logistikkonzept unter Einbindung von Transport- und Spezialschiffen ermittelt. Die Unternehmen erwerben die nötigen Transportmittel normalerweise nicht selbst, sondern leasen die Leistungen von Betreibern.