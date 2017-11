Airbus Helicopters 150. H145 ausgeliefert

Helicopter Travel Munich (HTM) übernahm vor kurzem die insgesamt 150. bei Airbus Helicopters in Donauwörth gebaute H145.

Die 150. bei Airbus Helicopters in Donauwörth gebaute H145 geht an HTM (Helicopter Travel Munich) (Foto: Airbus Helicopters).

Der deutsche Betreiber, zu dessen Flotte unter anderem Maschinen der H125- und H135-Familie gehören, wird die H145 ab Januar für Offshore-Einsätze über der Nordsee nutzen. Vor Einsatzbeginn an der Basis in Emden wird der Hubschrauber beim Kunden noch mit einer Rettungswinde und einem Notwasserungsequipment ausgestattet.



Erstkunde der H145 war im Juli 2014 die deutsche Luftrettungsorganisation DRF. Größter Betreiber der H145 ist die Babcock-Gruppe mit 27 H145-Hubschraubern im Einsatz. Die H145 wird vor allem in der Luftrettung und als Polizeihubschrauber genutzt. Mit über 30 Maschinen im Einsatz ist Deutschland der größte nationale Markt der H145.



Insgesamt erflogen die H145-Hubschrauber seit 2014 über 80.000 Flugstunden. Die gesamte H145-Familie (H145, EC145 und BK117) steht bei über 4,8 Millionen Flugstunden.