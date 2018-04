Großbestellung auf der ABACE 52 Cessna Skyhawk für China

Textron Aviation hat Bestellungen über 52 Cessna Skyhawk für den chinesischen Markt erhalten. Die Einmots sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden.

Textron Aviation wird 52 Cessna Skyhawk nach China ausliefern. Foto und Copyright: Textron Aviation



Der amerikanische Flugzeugbauer Textron Aviation gab die News über die Bestellungen auf der ABACE 2018 (Asian Business Aviation Conference and Exhibition) in Shanghai bekannt. „Chinas Fünfjahresplan enthält günstige Strategien, um die Allgemeine Luftfahrt nach vorn zu bringen, die zu noch nie da gewesenen Gelegenheiten auf dem Markt für die Allgemeine Luftfahrt führen Der Markt für die Luftfahrt und für das Pilotentraining wachsen in China schnell und beständig. Daraus resultiert eine erhöhte Nachfrage für qualitativ hochwertige Schulungsflugzeuge“, sagte Kevin Wu, Vice President für internationale Verkäufe, China und Mongolei. „Innerhalb der hoch geschätzten Trainingsprodukte von Textron Aviation ist die Cessna Skyhawk bekannt für ihre Verlässlichkeit, flexibilität und Effizienz. Sie ist weiterhin führend im Pilotentraining rund um die Welt.“

39 Cessna Cessna Skyhawk gehen an Hairuo General Aviation. “Die weltweit bekannte Cessna Skyhawk ist das ideale Flugzeug für die Schulung”, sagte Maosen Chen, Präsident von Hairuo General Aviation. Viele der Bestellungen seien für Schulen, Vereine und Unternehmen vorgesehen, einige werden die eigene Flotte des Kunden ergänzen. Weitere 13 Cessna Skyhawks sollen an Hubei Sky-Blue International Aviation Academy. Innerhalb der nächsten fünf Jahre möchte das Unternehmen weitere 50 Cessna Skyhawks und einige Business Jets bestellen. Beide Firmen sind Händler und Service Center Cessna Kolbenflugzeuge in China.