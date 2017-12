Ready for Christmas? Geschenke für Piloten

Weihnachten steht vor der Tür. Wer sich am 23. Dezember nicht durch überfüllte Kaufhäuser kämpfen möchte, sollte schon jetzt über Geschenke nachdenken. Mit diesen neun Produkten macht man Piloten ganz sicher eine Freude.

Pilotessa Design Boeing Stearman. Foto und Copyright: Kathrin Wötzel

Zu Hause auf dem Flugplatz? Nicht jeder hat es so schön wie Kathrin Wötzel, Ingenieurin, Künstlerin und dreifache Deutsche Meisterin im Segelflug, die sich auf dem Flugplatz Hahnweide niedergelassen hat. Vielleicht vermitteln die farbenfrohen Kunstdrucke das Flugplatzflair aber gerade deshalb so gut. Wötzel fertigt die Gemälde nach individuellen Wünschen an und druckt sie auf Künstlerleinwand, Acrylglas, Aluminium, PVC- oder Mesh-Folie – und demnächst auch als Öl- und Acryl­bilder. Jedes Werk wird mit Echtheitszertifikat geliefert. Im Falle einer Beschädigung oder eines Verlusts wird das Gemälde auf Wunsch ersetzt. Individuelle Auftragsarbeiten sind ab 800 Euro erhältlich.



www.pilotessadesign.com