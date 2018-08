Flugplatz Ganderkesee Einladung zum Fly in mit Rock´n´Roll

Die Flugplatzbetreiber in Ganderkesee haben sich wieder etwas neues einfallen lassen, um Besucher anzulocken. Am zweiten Septemberwochenende laden sie zum ersten Rock´n´Roll Fly-in ein.

Foto und Copyright: Tashi Dolma Hinz

Wenn es um innovative Veranstaltungen zwischen Hangar und Piste geht, ist das Team des Atlas Airfield in Ganderkesee immer ganz vorne mit dabei. Mit dem Rock´n´Roll Fly-in gehen die Mitarbeiter jetzt wieder einen neuen Weg. "Fly-ins gab es schon, eine Rock´n´Roll-Party hatten wir auch schon, aber jetzt lassen wir das am Wochenende 8./9. September einfach mal zusammen steigen", sagt Jochen Klein von der Atlas Airfield GmbH. Die Besucher erwarte ein tolles Programm, verspricht der Organisator. So stehe die ganze Veranstaltung im Stil der 50er und 60er Jahre. "Das betrifft zum einen die Livemusik, die es am Samstag und Sonntag gibt und die am Samstagabend ab 12 Uhr mit einer großen Rock´n´Roll-Show in unserem Hangar ihren Höhepunkt findet, gilt aber auch für die zahlreichen zwei- und vierrädrigen Oldtimer, die wir erwarten, und nicht zuletzt für die Flugzeuge. Denn natürlich sind auch fliegende Klassiker bei uns herzlich willkommen."

Wer mit dem Flugzeug anreisen möchte, sollte sich online anmelden. "Für die Veranstaltung haben wir eine PPR-Regelung eingeführt, die aber nur dazu dient, die Anzahl der Maschinen beurteilen zu können, die uns besuchen wollen", sagt Klein. Die prior permission gelte mit der Anmeldung über das Onlineformular als erteilt! Alle anfliegenden Besucher haben freien Eintritt zur Veranstaltung, können unter der Tragfläche zelten und die Sanitäranlagen des Flugplatzes nutzen. Landegebühren werden nicht erhoben.