Piper Aircraft ATP Flight School bestellt 100 Piper Archer TX

Die ATP Flight School erweitert ihre Flotte um einhundert Piper Archer TX und will damit dem Mangel an Nachwuchspiloten entgegenwirken.

Die Flotte der ATP Flight School wird auf 400 Flugzeuge erweitert.

Am Sun-n-Fly in Florida orderte die ATP Flight School erneut 100 Flugzeuge des Typs PA-28 Archer TX. ATP gilt als eine der größten privaten Flugschulen in den Vereinigten Staaten und besitzt nach eigenen Angaben die größte Piper-Flotte weltweit. Den ersten Auftrag hatte die ATP Flight School vor fünf Jahren erteilt, der sich aus 15 festen und 85 optionalen Bestellungen zusammensetzte. Im Oktober 2018 soll das letzte Flugzeug ausgeliefert werden. Mit der zweiten Bestellung, die 100 Archer TX umfasst, zählt die ATP-Flotte mehr als 400 Flugzeuge, womit die Schule ihre Ausbildungskapazitäten erhöhen will, um dem in den Vereinigten Staaten vorherrschenden Mangel an Piloten entgegenzuwirken. „Es freut uns, dass ATP Vertrauen in unsere Marke und unsere Flugzeuge setzt. Die neue Bestellung zeigt, dass unsere Kunden mit der Qualität unserer Trainer zufrieden sind“, erklärt der Geschäftsführer von Piper Simon Caldecott. „Die Piper Archer hat sich als ein sicheres und zuverlässiges Schulungsflugzeug erwiesen“, bestätigt Justin Dennis, der Präsident von ATP.