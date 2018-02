aerokurier Starterkit Klar zum Abheben!

Mit dem Starterkit hat der aerokurier ab April das perfekte Angebot für Flugschüler, die nicht nur fliegen, sondern die Luftfahrt in all ihren Facetten erleben wollen.

Foto und Copyright: Tashi Dolma Hinz

Wer einmal die Welt aus der Luft betrachtet und selbst mit der Hand am Steuerknüppel ein Flugzeug in die Kurve gelegt hat, der wird sich dem Fliegervirus kaum entziehen können und irgendwann selbst eine Flugausbildung beginnen. Das aerokurier-Team hat sich Gedanken gemacht, wie wir als vielseitigstes Magazin der Allgemeinen Luftfahrt im deutschsprachigen Raum jungen und jung gebliebenen Piloten in spe auf dem Weg zur Lizenz ein wenig Starthilfe geben können. Herausgekommen ist dabei das Starterkit.

In der attraktiven Geschenkbox sind viele praktische Dinge enthalten, die man von Beginn an braucht: angefangen bei einem Flugbuch, in dem die Flugzeiten entsprechend der neuen EU-FCL.050 erfasst werden können, über eine ICAO-Karte der Region, in der man fliegt - je nach Ausbildung für Motor- oder Segelflieger -, Kursmarker und Kurslineal zur professionellen Planung erster Überlandflüge bis hin zu Gutscheinen der großen deutschen Luftfahrtshops Friebe, Siebert und Üli’s Segelflugbedarf. Weiterhin ist das Flugwetterportal TopMeteo mit von der Partie, das Flugschülern ein zweiwöchiges Testabo sponsert und zudem frischgebackenen Lizenzinhabern einen satten Rabatt auf das erste Jahresabo gewährt. Schließlich gibt es ein aerokurier-Jahresabo und damit Testberichte zu neuen Flugzeugen, Tipps aus der Praxis und nicht zuletzt tolle Fliegergeschichten jeden Monat frei Haus. Für 59 Euro bekommen Flugschüler hier ein Gesamtpaket im Wert von mehr als 120 Euro!

Das Starterkit kann jeder ordern, der eine Ausbildung für Motor-, Ultraleicht- oder Segelflugzeuge sowie Hub- oder Tragschrauber beginnt oder aktuell absolviert. Dabei ist unerheblich, ob die Lizenz in einer Flugschule oder in einem Luftsportverein erworben wird.

Das Angebot ist ab Anfang April verfügbar, sobald die neuen ICAO-Karten für 2018 im Handel sind. Interessenten können sich ab sofort mit ihren Kontaktdaten unter der Mailadresse starterkit@aerokurier.de vormerken lassen. Wir informieren sie dann, sobald der Versand der Boxen mitsamt den neuen Karten beginnt.