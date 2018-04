AERO 2018 Startschuss mit Weltneuheiten

Einen Tag vor Messebeginn konnte die Presse bereits drei Weltneuheiten bestaunen: Magnus und Siemens zeigen die Fusion Hybrid, Lange Research das Mockup der Antares E2 und Onix seinen Elektro-Motorsegler Phoenix.

Die zwei Magnus E-Fusion zeigten Formationsflüge über dem Airport Friedrichshafen. Foto: Tashi Dolma Hinz

Knappe 24 Stunden vor dem offiziellen Messeauftakt der AERO 2018 kamen die zahlreichen Journalisten in den Genuss einer exklusiven Flugvorführung. Erstmals zeigten zwei Magnus E-Fusion Formationsflüge über dem Fridrichshafener Flughafen. Die E-Fusion ist eine Variante der ungarischen Magnus Fusion, die von einem Siemens-Elektromotor angetrieben wird und wurde bereits vor zwei Jahren in Friedrichshafen erstmals gezeigt. Direkt im Anschluss demonstrierte die Lange Antares 20E mit ihrem Flug, dass der Elektroantrieb in Segelflugzeugen keine Zukunftsmusik mehr ist. Seit 2004 läuft die Serienproduktion, mehr als 60 Flugzeuge sind inzwischen ausgeliefert.

Motorsegler mit Elektroantrieb

Der Phoenix ist ein Side-by-Side-Motorsegler mit Elektroantrieb. Foto: Tashi Dolma Hinz

Eine Neuheit kam indes nur bis zum Abflugpunkt: Der Elektro-Motorsegler Phoenix. Das Flugzeug ist ein Gemeinschaftsprojekt des Konsortiums ONIX, in dem sich der Flugzeughersteller Phoenix Air, die Propellerschmiede Sport Prop, der Elektronikkomponentenhersteller MGM Compro und PEG, ein Entwickler für elektrische Ladesysteme, zusammengeschlossen haben. Der Phoenix hat eine Spannweite von bis zu 15 Metern, der 60 kW leistende Elektromotor soll den Motorsegler auf 200 km/h Reisegeschwindigkeit bringen. Weiterhin versprechen die Konstrukteure eine Gleitzahl von 32 bei 130 km/h. Das MTOW soll bei 600 Kilogramm liegen, das Aufladen der Akkus nur 18 Minuten dauern. Die Endurance wird mit 2,5 Stunden angegeben. Kurz vor dem Start gab es Probleme mit den Bremsen, sodass der Flug nicht stattfinden konnte.