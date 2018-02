AERO 2018 Slotvergabe am 7. April

Ab Samstag, 7. April, vergibt der Bodensee-Airport Friedrichshafen die Slots für die AERO. Die Reservierung kostet 35 Euro und beinhaltet einen freien Eintritt. Bei Anflug ohne PPR-Slot wird eine Gebühr fällig.

Unter www.bodensee-airport.eu können ab 7. April die Slots reserviert werden. Foto und Copyright: AERO

Piloten, die standesgemäß mit dem Flugzeug anreisen möchten, sollten es am 7. April um 9:00 Uhr (LT) nicht verpassen, sich unter www.bodensee-airport.eu einen Slot zu reservieren. Die Reservierung kostet unverändert 35 Euro. Alternativ können Ultraleichtflugzeuge und Motorsegler von Mittwoch, 18. April, bis Samstag, 21. April, auch auf dem knapp 10 Kilometer nordwestlich gelegenen Segelfluggelände Markdorf landen. Abflüge sind auch am Sonntag, 22. April, gestattet. Markdorf verfügt über eine 420 x 30 Meter lange Graspiste, wobei die Wohngebiete in Platznähe – insbesondere Markdorf, Lipbach und Kluftern – zu umfliegen sind. Geöffnet ist der Segelflugplatz von 8:00 bis 19:00 Uhr (LT) und die Landegebühr beträgt 15 Euro. Ein Shuttlebus fährt im Halbstundentakt zum Messegelände und benötigt dafür circa 20 Minuten.