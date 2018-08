Tag der offenen Türe bei Roland Aircraft Fehler im Terminkalender

Entgegen unserer Ankündigung veranstaltet Roland Aircraft am 8. und 9. September keinen Tag der offenen Türe in Mending. Am kommenden Wochenende, 1. und 2. September, sind Roland Hauke und sein Team jedoch am internationalen Ultraleichtflugzeug-Festival in Frankreich anzutreffen.

Ab nach Frankreich: Am kommenden Wochenende nehmen Roland und Judith Hauke am internationalen Ultraleichtflugzeug-Festival in Blois teil. Foto und Copyright: Patrick Holland-Moritz

In unseren Terminkalender hat sich ein Fehler eingeschlichen: Roland Aircraft veranstaltet am 8. und 9. September keinen Tag der offenen Türe in Mending. Wer Roland Hauke und seinem Team trotzdem einen Besuch abstatten möchte, fliegt am kommenden Wochenende zum internationaleren Ultraleichtflugzeug-Festival am Aérodrome de Blois Le Breuil. Dort sind sie am Stand E47 anzutreffen. Das Festivalprogramm kann auf der Webseite des Festivals eingesehen werden.