Elektrische Antriebe in der Luftfahrt Multimedia-Reportage: Fliegen mit Strom

Einen Überblick zu aktuellen Projekten bis hin zu Brennstoffzellen und den Herausforderungen, denen sich die neue Antriebsart stellen muss – das zeigt die Multimedia-Reportage „Passion E“ in Schrift, Bild und Ton.

Mehr als Fliegen: Elektromobilität in ganzer Vielfalt

Doch die Reportage präsentiert mehr als nur den Bereich des elektrischen Fliegens: In insgesamt sechs Kapiteln werden ganz unterschiedliche Arten der Fortbewegung vorgestellt, die alle durch den Aspekt der Elektromobilität miteinander verbunden sind: der elektrische Autorennsport, Motorräder mit Elektroantrieb, ein Kinder-Trial-Wettbewerb ohne Verbrenner ebenso wie E-Mountainbikes oder Oldtimer mit E-Motoren. Eine Leiste am rechten Bildschirmrand der Reportage führt durch die sechs Kapitel, die Luftfahrt finden Sie in Teil vier.

Die Autoren: Volontäre und Trainees der Motor Presse Stuttgart

Die Vielfalt der Themen hat einen besonderen Grund: Autoren sind die Volontäre und Trainees der Motor Presse Stuttgart, der journalistischen Nachwuchs des Hauses. Gemäß der großen Vielfalt an Zeitschriften, die von der Motor Presse herausgegeben wird, konnte sich jeder Volontär und Trainee mit den spezifischen Themen seiner Redaktion auseinandersetzen. Erstellt wurde die Multimedia-Reportage als Jahresprojekt 2019. Unsere Luftfahrt-Trainee Astrid Kuzia hat für Sie das Kapitel zum elektrischen Fliegen verfasst.

Herausgekommen ist ein bunter Abriss quer durch alle Formen der Fortbewegung. „Passion E“, der Name ist Programm.



Klicken Sie sich durch!