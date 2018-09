Präsentation in Neu Delhi TBM-900-Reihe kommt nach Indien

Der französische Flugzeughersteller Daher präsentiert die TBM-900-Serie erstmals in Indien. Ziel ist es, mit der Turboporp Marktanteile auf dem asiatischen Markt zu gewinnen.

Die international erfolgreiche TBM-900-Reihe soll auch in Indien bekannter werden. Foto und Copyright: Daher

Es wird der erste offizielle Auftritt der aktuellen Single-Turboprop in Indien sein: Daher und der indische Partner SRK Aviacom werden am Donnerstag, 20. September 2018, am internationalen Flughafen von Neu Delhi die TBM-900-Reihe zeigen. Aviacom ist eine der führenden Verkaufsorganisationen für Flugzeuge und Helikopter in Indien sowie Anbieter von professionellen Flugsimulatoren.

Nicolas Chabbert, Senior Vice President der Daher Business Airplane Unit, sagte, dass das steigende Interesse an schnellen Transporten in Asien eine Marktchance für die TBM 910 und 930 bedeute. Sanjay Kumar, CEO von Aviacom, ergänzte: „Mit der Einführung der TBM-Familie von Dahers Turboprop-Flugzeugen wollen wir ein kosteneffizientes Geschäftsreiseflugzeug für indische Unternehmen anbieten.“

Daher hat im Frühjahr die Kabinen der Modelle TBM 930 und TBM 910 aufgewertet und elektrisch beheizte Sitze eingeführt. Unterdessen arbeitet der Hersteller kontinuierlich daran, den Service für TBM-Flugzeuge weiter zu verbessern.