Entwicklung an der EA700 soll weitergehen ONE Aviation: Trotz Insolvenz weiter auf Kurs

ONE Aviation hat Insolvenz nach Chapter 11 angemeldet. Dank eines Kreditgebers kann der US-amerikanische Flugzeughersteller seinen Geschäftsbetrieb aufrechterhalten und möchte weiter an seinem nächsten Business Jet EA700 arbeiten.

Die neue EA700 hat mehr Spannweite und einen verlängerten Rumpf. Foto und Copyright: ONE Aviation

Die ONE Aviation Corporation hat zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Eclipse Aerospace und Kestrel Aircraft bekanntgegeben, dass die Gesellschaft eine einvernehmliche Restrukturierung gemäß den Bedingungen eines so genannten „Restructuring Support Agreements“ (RSA) mit Unterstützung von 100 Prozent der Stimmberechtigten eingegangen ist. Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen mit Sitz in Albuquerque, New Mexico, freiwillig Insolvenz nach Chapter 11 beantragt. Gleichzeitig wurde die Finanzierung durch einen Kreditgeber gesichert.

Dieser Kapitalzufluss in Verbindung mit dem operativen Cashflow wird es ONE Aviation nach eigenen Angaben ermöglichen, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, Unterbrechungen zu minimieren und das Unternehmen für eine erfolgreiche Zukunft zu positionieren. Verwaltungsrat und Management möchten mit diesem Übergang sicherstellen, dass das Unternehmen über die erforderliche finanzielle Stärke verfügt, um in Zukunft langfristig erfolgreich zu sein.

ONE Aviation möchte die Entwicklung der nächsten Flugzeuggeneration, einschließlich der EA700, fortsetzen und sich gleichzeitig auf Service, Wartung und Upgrades für die bestehende Flugzeugflotte bestehend aus EA500 und EA550 konzentrieren.

„Der Weg zu diesem Ergebnis war lang und schwierig. Das Management-Team schätzt die großzügige Unterstützung, die es von seinen Mitarbeitern, Dienstleistern, Lieferanten und Kunden während des gesamten Prozesses erhalten hat ", sagte CEO Alan Klapmeier, einst Mitbegründer von Cirrus.

Der Business Jet EA700 soll die Eclipse 550 ablösen. Im September 2017 meldete ONE Aviation den Erstflug des auch als „Project Canada“ bekannten Zweistrahlers. Am Firmensitz in Albuquerque, New Mexico, hob ein Proof-of-Concept-Flugzeug ab, das im Kern allerdings noch eine alte Eclipse 500 war.