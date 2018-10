Flughafencheck 2018 Mehr Sicherheit durch EASA-Zertifizierung

Die Vereinigung Cockpit veröffentlichte vergangene Woche die Ergebnisse des diesjährigen Flughafenchecks. Die Experten der Arbeitsgruppe Airport and Ground Environment, welche die Sicherheitsausrüstung deutscher Flughäfen untersuchten und bewerteten, kamen zum Schluss, dass Lepizig/Halle und München besonders sicher seien.

Positive Effekte: Die EASA-Zertifizierung sorgt gemäß Vereinigung Cockpit für mehr Sicherheit an deutschen Verkehrsflughäfen. Foto und Copyright: Vereinigung Cockpit

„Den erste Platz für die sichersten deutschen Flughäfen teilen sich in diesem Jahr die Flughäfen Leipzig/Halle und München, dicht gefolgt von Stuttgart und Bremen“, so Janis Schmitt, Sprecher der Vereinigung Cockpit. „Das Schlusslicht bildet in diesem Jahr erneut der Flughafen Mannheim, der in den Kategorien „Approach & Runway“ sowie „RESA“ schlecht abschneidet.“ In diesem Jahr stand außerdem die Zertifizierung der deutschen Verkehrsflughäfen durch die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) im Fokus. Diese beinhaltet weitreichende Regelungen in Bezug auf Sicherheitsstandards, die für eine Vereinheitlichung der Flughafenausrüstung in Europa sorgen sollen und die eng an die internationalen Standards der International Civil Aviation Organization (ICAO) angelehnt sind. Darunter fallen beispielsweise Abstände zwischen Rollwegmittellinien, Dimensionen von Abstellflächen für Flugzeuge oder auch Bodenbeschilderungen, Markierungen sowie die Benennung von Rollwegen. Diese Zertifizierung erfordere zwar Aufwand, sorge aber für mehr Sicherheit. Insgesamt, so die Vereinigung Cockpit, sei die Entwicklung der deutschen Verkehrsflughäfen durchaus positiv zu betrachten. Den Kriterienkatalog des Flughafenchecks und die detaillierte Auswertung sind hier zu finden.