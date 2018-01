Weltwirtschafsforum Davos Friedrichshafen im Jet-Fieber

Auch in diesem Jahr ist der Bodensee-Airport Friedrichshafen für viele Wirtschaftsvertreter Gateway für die Anreise zum World Economic Forum in Davos. Nach aktuellem Planungsstand werden in dieser Woche deutlich mehr als 120 zusätzliche Flugbewegungen erwartet.

Foto und Copyright: Bodensee Airport Friedrichshafen

Aus fast allen Kontinenten kommend landen diese Woche zahlreiche Flüge am Bodensee-Airport. Startorte sind u.a. Los Angeles, Singapur, New York, Dubai, Mumbai, Lagos und Sao Paulo", informierte der Flughafen in einer Pressemitteilung. Die meisten Flüge werden mit kleineren Geschäftsreiseflugzeugen wie z.B. Gulfstream oder Dassault Falcon durchgeführt, die über eine große Reichweite verfügen und deshalb Nonstop-Langstreckenflüge ermöglichen. Es kommen aber auch größere Flugzeuge wie z.B. Airbus A 319 und Boeing 737 in spezieller Business-Jet-Ausstattung zum Einsatz.



"Aufgrund seiner hervorragenden Infrastruktur wird auch dieses Jahr der Bodensee-Airport Friedrichshafen wieder gerne als Lande- und Startpunkt von den äußerst hochkarätigen Gästen des World Economic Forums in Davos genutzt", sagte Flughafenchef Claus-Dieter Wehr. "Wir freuen uns über diese zusätzlichen Besucher, die teilweise mehr als 10.000 Kilometer nonstop zurückgelegt haben, bevor sie bei uns in Friedrichshafen landen."

Foto und Copyright: Bodensee Airport Friedrichshafen

Der Bodensee-Airport ist der südlichste Verkehrsflughafen Deutschlands und liegt unweit von Österreich, Schweiz und Liechtenstein in Baden-Württemberg. Mit knapp 520.000 Passagieren jährlich trägt der Bodensee-Airport maßgeblich zur Stärke des Wirtschaftsstandortes bei. Der Bodensee-Airport bietet ein breites Spektrum an direkten Flugverbindungen etablierter Fluggesellschaften sowie zahlreiche Umsteigeverbindungen an. Direkten Anschluss vom Bodensee-Airport an das weltweite Streckennetz bieten im Linienverkehr Lufthansa (mehrfach täglich) über das Star Alliance-Drehkreuz in Frankfurt und Turkish Airlines (wieder ab Sommer 2018) über ihren Hub in Istanbul mit mehr als 280 erreichbaren Destinationen.