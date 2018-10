Atlas Air Service liefert neuen Emrbaer-Jet aus Phenom 300E für PAD Aviation Service

Atlas Air Service hat in Bremen eine neue Embraer Phenom 300E an einen Kunden aus Deutschland ausgeliefert. Der Business Jet ist ab sofort bei PAD Aviation Service in Paderborn stationiert.

Von links nach rechts: Tobias Temme (Sales Manager, Atlas Air Service AG), Martin Wittland (Captain, PAD Aviation Service GmbH) und Hans Doll (Sales Director, Atlas Air Service AG). Foto und Copyright: Atlas Air Service

Der Business Jet wird von PAD Aviation Service GmbH im AOC Verbund der Luxaviation Gruppe betrieben, gemanagt und verchartert. Das Geschäftsreiseflugzeug wurde im Werk von Embraer Executive Jets in Melbourne, Florida, USA übergeben. Die neue Phenom 300E mit den Kapitänen Martin Wittland und Peter Kron im Cockpit landete nach dem Überführungsflug über Goose Bay, Canada und Reykjavik, Island am 30. September am Flughafen Bremen. Dort wurde das Flugzeug bei Atlas Air Service durch alle Einfuhrformalitäten gebracht und konnte kurz darauf zum Heimatflughafen Paderborn (EDLP) starten.

Als Partner der Luxaviation Gruppe nimmt PAD Aviation Service bereits die sechste Embraer Phenom in die Flotte auf und ist damit der größte Phenom-Betreiber in Deutschland. „Mit dem innovativen Kabinendesign und dem größten Kabinenquerschnitt in ihrer Klasse bietet die Phenom 300E für unsere Passagiere den besten Komfort und alle Annehmlichkeiten eines modernen Geschäftsreise-Jets und wird von unseren Kunden sehr geschätzt.“, so Christiane Wittland, Geschäftsführerin PAD Aviation Service GmbH.

Als Embraer Executive Jets Vertriebspartner für Deutschland, Österreich und Schweiz bietet Atlas Air Service alle Serviceleistungen von Beratung, Verkauf, Abnahme bis zu Verzollung, Verkehrszulassung und Wartung.