Auszeichnung Aero-Dienst gewinnt Bombardier-Award

Der Nürnberger Operator Aero-Dienst ist mit dem Bombardier Business Aircraft Authorized Service Facility Excellence Award ausgezeichnet worden. Der Spezialist für Wartung, Betrieb, Verkauf und Management von Geschäftsreiseflugzeugen erhielt den Award zum dritten Mal in Folge in den Kategorien „Weltweit“ und „Europa“.

Foto und Copyright: Aero-Dienst

"Der Hattrick als weltweite Nr. 1 ist eine phantastische Auszeichnung für unsere Mitarbeiter, die seit Jahren unermüdlich die extra-Meile für den Kunden gehen", kommentierte Geschäftsführer Viktor Peters den Erfolg. "Als Team stehen wir immer wieder vor neuen Herausforderungen, die wir mit unserem einmaligen Aero-Dienst-Spirit transparent und flexibel für und mit unseren Kunden lösen. Und natürlich gibt es noch genug zu verbessern."

André Ebach, Head of Maintenance des Aero-Dienst, nahm die Auszeichnung im Rahmen einer offiziellen Übergabezeremonie bei der 70. NBAA Convention & Exhibition in Las Vegas entgegen. Er erklärte: "Wir freuen uns über die sehr gute Zusammenarbeit mit Bombardier. Diese Auszeichnung beweist, dass wir Challenger- und Learjet-Kunden gemeinsam auf höchstem Service-Level supporten."

Die Auszeichnung sei eine Würdigung des hervorragenden Engagements unserer autorisierten Wartungsbetriebe, die Bombardier-Kunden mit erstklassiger Qualität und Leistungsstärke bedienen", beschrieb Bill Molloy, Vice-President, Aftermarket Sales and Commercial Strategy der Bombardier Business Aircraft Sparte.

Aktuell sind die vier Wartungshallen des Aero-Dienst gut gefüllt. Die starke Mannschaft in Deutschland wird durch das schlagkräftige Team in Wien als Line Station sinnvoll ergänzt. Gemeinsam unterstützen Aero-Dienst Techniker weltweit und rund um die Uhr ihren wachsenden internationalen Kundenkreis in AOG-Fällen (Aircraft On Ground).