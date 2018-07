Französische Turboprop weiter auf Erfolgskurs Daher liefert die 900. TBM aus

Auf dem EAA AirVenture in Oshkosh hat der französischen Flugzeugbauer Daher einen Meilenstein im TBM-Programm verkündet: Die 900. TBM – eine TBM 930 – geht an einen Kunden aus Florida.

Grund zum Feiern: Die 900. TBM ist fertig. Foto und Copyright: Daher

Neuer Eigentümer der 900. TBM ist Thomas Solano, IT-Unternehmer aus Jacksonville, Florida. Für den Hersteller aus dem französischen Tarbes ist dies ein Zeichen, sich weiterhin als feste Größe auf dem Markt der Turboprops und leichten Jets behaupten zu können. Die TBM-900-Reihe ist die sechste Generation seit der ursprünglichen TBM 700, die ihren Erstflug vor 30 Jahren im Juli 1988 absolvierte. Im Programm ist das Topmodell TBM 930, das mit dem Avionikpaket Garmin G3000 ausgestattet ist. Die TBM 910 bietet identische Leistungsdaten, kommt aber mit dem Garmin G1000 NXi zum Kunden.

„Wir stehen dafür ein, die TBM langfristig als klassenbestes Flugzeug zu erhalten und werden weiterhin für eine kontinuierliche Produktionsrate sorgen“, sagte Nicolas Chabbert, Senior Vice President der Daher Airplane Business Unit. Chabbert wies darauf hin, dass die TBM 900 das am besten verkaufte TBM-Modell aller Zeiten ist. 238 Flugzeugen wurden seit der Vorstellung im März 2014 produziert.

TVBM 910 und 930 sind für Daher in jeder Hinsicht ein voller Erfolg. Foto und Copyright: Daher

Daher setzt auf ständige Verbesserungen von Flugzeug, Avionik und Kabine. Auch sein Serviceangebot möchte der Hersteller fortlaufend verbessern. Zu den Verbesserungen zählen beispielsweise aerodynamische Optimierungen an der Zelle oder – wie in diesem Modelljahr – die Ausstattung mit elektrisch beheizbaren Sitzen. Im April hatte der Hersteller auf der AERO die App „Me & My TBM“ vorgestellt, mit der Piloten ihre Flüge sowie die technischen Parameter ihres Flugzeugs erfassen können. Pünktlich zum AirVenture in Oshkosh gibt es nun eine aktualisierte Version der App.

Für den Jubiläums-Kunden Thomas Solano ist es die zweite TBM: Die neue TBM 930 wird seine TBM 850 aus dem Jahr 2012 ersetzen. Er fliegt Hubschrauber und Flächenflugzeuge. Seine TBM nutzt er privat und geschäftlich gleichermaßen. Solano: „Man kauft nicht einfach so eine TBM, man wird Teil einer Familie.“